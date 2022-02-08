Невовремя начислили зарплату за декабрь. Что теперь будет?

Остервенелое вдохновение, с которым всякий раз под Новый год поднимается проблема сроков выплаты декабрьской зарплаты — это наглядный пример того, как неудачные формулировки в законах в сочетании с их причудливым толкованием создают проблемы на пустом месте — там, где по соображениям здравого смысла их просто не может быть.

О чем сыр-бор

Суть вопроса состоит в следующем. В конце декабря многие работодатели, у которых срок выплаты заработной платы приходится на начало месяца, хотят порадовать своих работников выплатой декабрьской зарплаты еще до новогодних праздников.

Казалось бы, где же тут проблема? Легко согласиться с тем, что задержка заработной платы может ущемлять права работника, но какой ущерб его интересам может быть причинен ее выплатой раньше положенного срока?

Оказывается, «преждевременная» выплата приводит к увеличению промежутка времени до следующей (плановой) выплаты, в результате чего он может превысить 15 дней, что, якобы, идет вразрез с требования Трудового кодекса.

Существующее законодательство предоставляет возможность трудовой инспекции оштрафовать работодателя за выплату зарплаты раньше срока, но профессиональное сообщество с энтузиазмом обсуждает, как этого избежать, вместо того, чтобы добиваться внесения изменений в сомнительные нормы закона.

Как толковать ТК?

Хочу заметить, что формулировка части шестой статьи 136 Трудового кодекса, из-за которой, собственно, происходят все эти пляски с бубнами, и согласно которой, «заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца», мягко говоря, не вполне однозначна.

Можно считать, что «полмесяца» — это просто первая и вторая половина каждого календарного месяца — января, февраля и т.д. То есть, если установленные сроки выплаты зарплаты 15 и 30 число, а зарплата выплачивалась, скажем, 11 апреля, 29 апреля, 15 мая и 25 мая, то никакого нарушения здесь нет. Зарплата выплачена не позднее установленного срока, и при этом по одному разу в каждые полмесяца. А то, что интервалы между последовательными выплатами когда-то превысили 15 дней, ничего не значит.

Другое дело, что Минтруд считает иначе, но в конце концов, толкование Минтруда — с правовой точки зрения — это всего лишь одно из мнений.

Решение всей этой надуманной проблемы лежит на поверхности. Если в результате досрочной выплаты декабрьской (да и любой другой) зарплаты промежуток времени до следующей выплаты превышает 15 дней, просто разделите аванс следующего месяца на две части, выплатив каждому работнику какую-нибудь сумму (например тысячу рублей), на несколько дней раньше установленного срока.

Платить зарплату чаще, чем «каждые полмесяца», по счастью, закон не запрещает.

Что там по ответственности?

Что же касается проблемы привлечения к ответственности за нарушения трудового законодательства в целом, здесь все выглядит гораздо хуже. В существующей реальности попытки полностью обезопасить себя от штрафных санкций в случае проверки трудовой инспекцией представляются мне достаточно безнадежными, по крайней мере, для субъектов малого бизнеса, у которых просто отсутствуют возможности для финансирования полномасштабного кадрового делопроизводства. А между тем, странностей и причуд в нем хватает.

Не утомляя читателя оглашением всего списка, приведу в пример (как одно из наиболее бессмысленных) требование ежемесячно выдавать каждому работнику выписку из отчета СЗВ-М. Сложно объяснить, зачем ему нужно получать каждый месяц лист бумаги, на котором не содержится никакой другой информации, кроме его собственных фамилии, имени, отчества, ИНН, СНИЛС и названия организации, в которой он работает, а также какой ущерб будет нанесен работнику отсутствием этой бумаги.

Тем не менее, невыдача этого документа является таким же нарушением трудового законодательства, как и любое другое. Кодекс об административных правонарушениях не балует работодателя разнообразием размера штрафных санкций в зависимости от вида нарушения, определяя сумму штрафа от 30 до 50 тыс. руб. за любое из них (кроме особо тяжких, таких как уклонение от оформления трудового договора). Но хуже всего, что нынешнее правоприменение позволяет при многократных однотипных нарушениях каждый эпизод рассматривать и наказывать отдельно, а следовательно, штрафы могут суммироваться.

Например, если у вас работает 25 человек и вы им не выдаете означенные выписки (а я смею предположить, что мало кто из бухгалтеров этим занимается), вы будете иметь по 25 нарушений каждый месяц. За год, а именно такой срок давности установлен для привлечения к ответственности за нарушения в сфере трудового законодательства, получается 300 нарушений. Стало быть, уже за одно это вас с полным основанием могут оштрафовать на 15 миллионов(!) рублей.

Кстати, если вы директор и единственный работник в своей собственной организации, 600 тысяч за то, что сами себе эти бумажки не выписывали, тоже можете потерять. Я бы не стал всерьез рассматривать вероятность такого события, на самом деле, она, надеюсь, крайне мала, однако даже теоретическая его возможность свидетельствует о некоторых странностях в нормотворчестве.

Рискну предположить, что назначением трудового законодательства является все же не пополнение бюджета, а регулирование отношений между работодателем и работниками, в частности, защита прав последних. Следовательно, Кодекс об административных нарушениях должен был бы наказывать не за все подряд, а за те нарушения, которые нанесли ущерб работнику.

С этой целью, даже не внося какие либо изменения в само трудовое законодательство, было бы достаточно дополнить статью 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающую размер штрафных санкций за нарушения в сфере трудового права, одним единственным пунктом:

— Штрафные санкции, предусмотренные настоящей статьей, не применяются в случае, если нарушение трудового законодательства не повлекло за собой причинение ущерба работникам. В случае отсутствия претензий со стороны работников, бремя доказывания ущерба возлагается на контролирующий орган.

Ну или, по крайней мере, следовало бы ограничить суммарный размер штрафа за все вместе взятые нарушения, не связанные с причинением вреда работнику, фиксированной величиной, например 3-5% МРОТ, помноженные на среднесписочную численность работников предприятия. Это хоть как-то привело бы в соответствие тяжесть проступка и суровость наказания.

Конечно, при желании и творческом подходе причинение вреда сумеют доказать даже в самых неочевидных ситуациях. Тем не менее, оговорка в законе о том, что необходимо по-разному наказывать за нарушения, связанные и не связанные с причинением ущерба работникам, внесла бы туда проблеск здравого смысла и уже поэтому была бы полезна.