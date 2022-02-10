Что нужно знать про налоговые каникулы новым ИП

По каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в 2022 году — для сфер производств и товаров (услуг) бытового потребления. Полный список ОКВЭД устанавливают регионы.
Чем регулируется освобождение от налогов
В конце 2014 года приняли Закон о налоговых каникулах для ИП — ФЗ № 477 от 29.12.2014. Такая мера поддержки существует с 2015 года, окончание планировали в 2017-м. По экономическим причинам действие неоднократно продлевали.
На фоне кризиса из-за пандемии в 2021 году продлили налоговые каникулы до 2023 года по ФЗ-477. Регионы самостоятельно принимают решение о присоединении.
Отвечая на вопрос, что такое налоговые каникулы для малого бизнеса, отметим: это освобождение малых предприятий от обязательных взносов. Такая мера не предусмотрена правовыми актами, послабления ввели предпринимателям.
Послабления призваны дать возможность предпринимателям начать бизнес в период кризиса максимально эффективно и не накопить долги. Льгота не освобождает от уплаты страховых взносов.
Кому и при каких условиях положены льготы
Не платить отчисления вправе новые предприниматели с системой налогообложения УСН или патент, если в регионе принят закон.
Федеральный закон устанавливает критерии, кому налоговые каникулы 0%: впервые зарегистрированным предпринимателям после начала действия закона; предпринимателям, повторно зарегистрированным после вступления в силу правового акта; не менее 70 % дохода предприниматель получает от деятельности, включенной в льготный перечень.
Деятельность предпринимателя должна быть связана с производственной, социальной, научной сферой, бытовыми услугами (виды деятельности внутри каждой сферы субъекты вправе устанавливать самостоятельно).
Ответ на вопрос, были ли налоговые каникулы в 2021 году, положительный. Право предпринимателей на освобождение от налога, прекративших деятельность ранее и вновь вставших на учет после начала послаблений, подтвердил Верховный Суд в п. 14 Обзора от 04.07.2018. Ранее Минфин придерживался иной позиции в письме от 12.07.2016 № 03-11-11/40882 и запрещал пользоваться льготой ИП, ранее состоявшим на учете.
Срок действия ОКВЭД, которые попадают под налоговые каникулы и дополнительные критерии, устанавливают регионы. Регион вправе не установить, ограничить срок действия, установить критерии применения по численности сотрудников и предельному размеру дохода и определить виды деятельности, которые под нее попадают.
Не платить налоги допустимо не более двух отчетных периодов с момента регистрации.
Закон освобождает предпринимателей от уплаты отчислений по УСН и патенту, от других (земельный, транспортный и пр.) ИП не освобождены. Сохраняется обязанность по уплате страховых взносов за себя и за работников.
Обратите внимание: закон не предусматривает льготу для новых ООО, применяются налоговые каникулы для вновь организованных ИП на УСН и патенте. Для организаций действуют коронавирусные послабления по обязательным платежам, полное освобождение от взносов не применяют.
Важно проверить, принят ли на региональном уровне закон — подтверждение права ИП на налоговые каникулы регионом необходимо для действия льготы.
В 2022 году к льготе присоединились следующие регионы:
- Алтай, Адыгея;
- Архангельская, Астраханская, Амурская области;
- Республика Башкортостан;
- Брянская, Белгородская, Владимирская области;
- Волгоградская, Владимирская, Ивановская области;
- Дагестан, Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика;
- Республика Калмыкия;
- Республика Коми, Карелия;
- Костромская, Курская, Калужская области;
- Кемеровская область;
- Липецкая, Псковская области;
- Рязанская, Самарская области;
- Санкт-Петербург;
- Сахалинская, Смоленская области;
- Севастополь;
- Ставропольский край;
- Тамбовская область;
- Томская область;
- Тульская область;
- Республика Тыва;
- Удмуртская Республика;
- Республика Хакасия;
- Чувашская Республика;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Ярославская область.
Для того, чтобы узнать, кому положены налоговые каникулы в Татарстане в 2022 году, необходимо изучить перечень ОКВЭД, установленных в регионе для льготы.
Что сделать, чтобы начать пользоваться льготой
Специальных обращений в ФНС не требуется. Отчитайтесь по нулевой декларации в конце года. Льгота применяется по умолчанию. Чтобы быть уверенным в правомерности неуплаты налога, запросите в инспекции подтверждение: позвоните или направьте письменное заявление.
Вот пример налоговых каникул.
ИП получил 100 % прибыли от одного вида деятельности. ОКВЭД включён в перечень для льготы. Таким образом, предприниматель освобождён от уплаты налога по УСН.
Предлагаем пример заявления, который направляют в ИФНС для подтверждения права на льготу:
Как отчитываться
Инспекции разъясняют, как оформить налоговые каникул для малого бизнеса из-за ковид в России: сдайте нулевую декларацию по УСН в конце отчетного периода. В нулевой декларации укажите статью регионального закона, дающего разрешение на льготу. На патенте отчитываться не нужно.
Дополнительных отчетов по нулевой ставке закон не требует.
Если налог уплачен и декларация сдана не нулевая, то вернуть отчисления за прошедший период нельзя.
Продолжительность льготы
На федеральном уровне окончание запланировано на 31.12.2023. Регионы вправе ограничить их действие.
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