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Что нужно знать про налоговые каникулы новым ИП

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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По каким видам деятельности предусмотрены налоговые каникулы для вновь зарегистрированных ИП в 2022 году — для сфер производств и товаров (услуг) бытового потребления. Полный список ОКВЭД устанавливают регионы. 

Чем регулируется освобождение от налогов

В конце 2014 года приняли Закон о налоговых каникулах для ИП — ФЗ № 477 от 29.12.2014. Такая мера поддержки существует с 2015 года, окончание планировали в 2017-м. По экономическим причинам действие неоднократно продлевали.

На фоне кризиса из-за пандемии в 2021 году продлили налоговые каникулы до 2023 года по ФЗ-477. Регионы самостоятельно принимают решение о присоединении.

Отвечая на вопрос, что такое налоговые каникулы для малого бизнеса, отметим: это освобождение малых предприятий от обязательных взносов. Такая мера не предусмотрена правовыми актами, послабления ввели предпринимателям.

Послабления призваны дать возможность предпринимателям начать бизнес в период кризиса максимально эффективно и не накопить долги. Льгота не освобождает от уплаты страховых взносов.

Кому и при каких условиях положены льготы

Не платить отчисления вправе новые предприниматели с системой налогообложения УСН или патент, если в регионе принят закон.

Федеральный закон устанавливает критерии, кому налоговые каникулы 0%: впервые зарегистрированным предпринимателям после начала действия закона; предпринимателям, повторно зарегистрированным после вступления в силу правового акта; не менее 70 % дохода предприниматель получает от деятельности, включенной в льготный перечень.

Деятельность предпринимателя должна быть связана с производственной, социальной, научной сферой, бытовыми услугами (виды деятельности внутри каждой сферы субъекты вправе устанавливать самостоятельно).

Ответ на вопрос, были ли налоговые каникулы в 2021 году, положительный. Право предпринимателей на освобождение от налога, прекративших деятельность ранее и вновь вставших на учет после начала послаблений, подтвердил Верховный Суд в п. 14 Обзора от 04.07.2018. Ранее Минфин придерживался иной позиции в письме от 12.07.2016 № 03-11-11/40882 и запрещал пользоваться льготой ИП, ранее состоявшим на учете.

Срок действия ОКВЭД, которые попадают под налоговые каникулы и дополнительные критерии, устанавливают регионы. Регион вправе не установить, ограничить срок действия, установить критерии применения по численности сотрудников и предельному размеру дохода и определить виды деятельности, которые под нее попадают.

Не платить налоги допустимо не более двух отчетных периодов с момента регистрации.

Закон освобождает предпринимателей от уплаты отчислений по УСН и патенту, от других (земельный, транспортный и пр.) ИП не освобождены. Сохраняется обязанность по уплате страховых взносов за себя и за работников.

Обратите внимание: закон не предусматривает льготу для новых ООО, применяются налоговые каникулы для вновь организованных ИП на УСН и патенте. Для организаций действуют коронавирусные послабления по обязательным платежам, полное освобождение от взносов не применяют.

Важно проверить, принят ли на региональном уровне закон — подтверждение права ИП на налоговые каникулы регионом необходимо для действия льготы.

В 2022 году к льготе присоединились следующие регионы:

  • Алтай, Адыгея;
  • Архангельская, Астраханская, Амурская области;
  • Республика Башкортостан;
  • Брянская, Белгородская, Владимирская области;
  • Волгоградская, Владимирская, Ивановская области;
  • Дагестан, Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика;
  • Республика Калмыкия;
  • Республика Коми, Карелия;
  • Костромская, Курская, Калужская области;
  • Кемеровская область;
  • Липецкая, Псковская области;
  • Рязанская, Самарская области;
  • Санкт-Петербург;
  • Сахалинская, Смоленская области;
  • Севастополь;
  • Ставропольский край;
  • Тамбовская область;
  • Томская область;
  • Тульская область;
  • Республика Тыва;
  • Удмуртская Республика;
  • Республика Хакасия;
  • Чувашская Республика;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Ярославская область.

Для того, чтобы узнать, кому положены налоговые каникулы в Татарстане в 2022 году, необходимо изучить перечень ОКВЭД, установленных в регионе для льготы. 

Что сделать, чтобы начать пользоваться льготой

Специальных обращений в ФНС не требуется. Отчитайтесь по нулевой декларации в конце года. Льгота применяется по умолчанию. Чтобы быть уверенным в правомерности неуплаты налога, запросите в инспекции подтверждение: позвоните или направьте письменное заявление.

Вот пример налоговых каникул.

ИП получил 100 % прибыли от одного вида деятельности. ОКВЭД включён в перечень для льготы. Таким образом, предприниматель освобождён от уплаты налога по УСН.

Предлагаем пример заявления, который направляют в ИФНС для подтверждения права на льготу:

Как отчитываться

Инспекции разъясняют, как оформить налоговые каникул для малого бизнеса из-за ковид в России: сдайте нулевую декларацию по УСН в конце отчетного периода. В нулевой декларации укажите статью регионального закона, дающего разрешение на льготу. На патенте отчитываться не нужно.

Дополнительных отчетов по нулевой ставке закон не требует.

Если налог уплачен и декларация сдана не нулевая, то вернуть отчисления за прошедший период нельзя. 

Продолжительность льготы

На федеральном уровне окончание запланировано на 31.12.2023. Регионы вправе ограничить их действие. 

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