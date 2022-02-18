Цитата дня. Про важнейший вопрос

Борьба с бедностью — это один из важнейших вопросов, который нужно решать в социальной сфере, считает Владимир Путин.

Президент провел совещание по экономике и отдельно остановился на теме бедности и доходов населения. В этом направлении нужно постоянно работать, сказал он:

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений.»

На этом же совещании Путин потребовал, чтобы уровень реальных располагаемых доходов россиян в этом году вырос на 2,5%.