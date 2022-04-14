Лайфхак: как взять ипотеку при серой зарплате

Какой должен быть заработок, чтобы взять ипотеку

Все банки производят расчет ипотеки по зарплате и принимают решения по заявкам на основании уровня обеспеченности гражданина. К доходам относят:

заработную плату, в том числе неофициальную;

пенсии и иные пособия;

выплаты по гражданским договорам;

проценты по депозитам;

проценты по акциям и иным ценным бумагам;

платежи от сдачи недвижимости в аренду и пр.

Четкой суммы, какая должна быть зарплата, чтобы взять ипотеку, не принято. При расчете платежей учитывают такие факторы:

на выплаты банку должно уходить не более 40–50% бюджета;

максимальную сумму кредита определяют по величине бюджета заемщика и с учетом региона кредитования;

при кредитовании семьи учитывают бюджет всех членов семьи;

на одного члена семьи после уплаты кредита банку должно приходиться не менее одного прожиточного минимума.

Чем выше доход заемщика, тем больше шанс на одобрение займа. В большинстве банков заявки обрабатывают по системе начисления баллов: чем выше заработная плата и ниже цена квартиры, тем баллов больше.

Можно ли взять кредит на жилье, если маленькая заработная плата

Чтобы рассчитать ипотеку по зарплате, учитывают весь документально подтвержденный заработок. Если официальная оплата по трудовому договору невысокая, но есть «серые» или «черные» выплаты, попросите у работодателя справку о выплатах или приложите выписки из банковских счетов. При невысоком доходе большую сумму не одобрят, а недорогое жилье снизит ежемесячный платеж и повысит шанс на одобрение.

При выборе кредитной организации используйте ипотечный калькулятор по зарплате, подавайте заявку в банк с наименьшим ежемесячным платежом:

Как оформить кредит на жилье сотрудникам с маленькой заработной платой

Есть несколько вариантов, как взять ипотеку, если официальная зарплата маленькая:

увеличить размер первоначального взноса;

привлечь созаемщиков;

выбрать недорогое жилье;

выбрать максимальный срок кредитования;

обеспечить кредит залогом имущества; подобрать льготную программу или получить субсидию от государства.

При подаче документов соберите справки обо всех получаемых вами выплатах, распечатки банковских счетов, сведения о вкладах и об имуществе (недвижимость, автомобили, ценные бумаги).