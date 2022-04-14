Атол игнорирует бухгалтеров в техподдержке, на Контур идут хакерские атаки, а налоговики не принимают бухотчетность. Самые горячие боли клерков за последние дни

Собрали топ бухгалтерских переживаний за последние дни.

Игнор от Атола

На плохую техподдержку этого производителя касс наши читатели жаловались и раньше, но сейчас, похоже, ситуация стала только хуже. Чего стоит хотя бы история, когда каждый день в течение месяца им пишут письмо, и ни на одно из них нет решения проблемы.

Кто-то из коллег жалуется и на Эвотор.

«Да, у Атол действительно самая отвратительная техподдержка. Хуже просто нет. Наблюдаю это годами, и понимаю что они ничего менять не будут. Потому что на все жалобы им плевать. Один выход уходить от них. Сумма договора с ними составляет 0.01% от годового оборота нашей компании, а времени на решения любого с ними вопроса уходит столько, что как будто это один из ключевых договоров. Это недопустимо», — так пишет наша читательница прямо под новостью о жалобах из Телеграм-чата «Клерка».

Попасть в чат, кстати, очень просто: переходите по ссылке и вступайте. Будете в курсе всех последних новостей и всегда сможете получить помощь от коллег. У нас там очень лампово и уютно.

Бедный, бедный Контур

На сервисы Контура идут хакерские атаки, и компания, вероятно, до сих пор от них не отбилась, потому что в чатах и комментариях нам по-прежнему пишут, что зайти в тот же Диадок не могут. У некоторых сервисы работают, но с перебоями.

Ошибочка с ОКВЭдами вышла

Налоговики пытаются навести порядок в кодах ОКВЭД и по этому случаю не принимают у бухглатеров отчетность.

Придираются к балансу — дескать, покажите нам код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, а не вашей реальной деятельности.

Впрочем, бухгалтеры друг другу советуют просто забить.