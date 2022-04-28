Неиспользованный отпуск при увольнении: надо ли составлять приказ о компенсации

В каких случаях составляется приказ

Ст. 127 ТК закрепляет, что при увольнении работнику выплачивают сумму, причитающуюся ему за неиспользованный отпуск. Основания прекращения трудового договора на размер этой суммы не влияют (письмо Роструда № 1917-6-1 от 02.07.2009).

Как правильно составить распоряжение о выплате возмещения за отпуск

Единая типовая форма законом не утверждена. Приказ составляют в свободной форме в соответствии с требованиями учетной политики организации.

В документ включают следующие сведения:

Наименование организации (полное или сокращенное). Наименование и порядковый номер документа, дата и место составления. Основание для издания распоряжения. В этом пункте указывают причину расторжения трудового договора и дают ссылку на нормативный акт для выплат. Ф. И. О. и должность увольняемого сотрудника. Период накопленных дней, количество дней. Сумма к перечислению. Срок перечисления.

Документ подписывает руководитель организации или уполномоченное им лицо. С распоряжением знакомят увольняемого сотрудника и работников, ответственных за выплаты.

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При составлении документа необходимо учесть следующие моменты: