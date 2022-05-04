Как оформить паспорт безопасности объекта в 2022 году

Образец заполнения паспорта антитеррористической защищенности объекта в 2022 году (для гостиничного объекта)

Образец заполнения паспорта антитеррористической защищенности объекта в 2022 году (для гостиничного объекта) 22 Кб , 1 загрузка

Образец заполнения паспорта безопасности объекта в 2022 г. (для объекта культуры)

Образец заполнения паспорта безопасности объекта в 2022 г. (для объекта культуры) 25 Кб

бразец заполнения паспорта пожарной безопасности объекта в 2022 году (для школы)

бразец заполнения паспорта пожарной безопасности объекта в 2022 году (для школы) 25 Кб

Зачем оформлять паспорт безопасности

Это документ, который фиксирует возможные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций и способы минимизации рисков ЧС.

Правила оформления регламентируют постановления Правительства № 1244 от 25.12.2013 и № 272 от 25.03.2015. Для отдельных категорий сооружений (детские сады, кинотеатры, спортивные сооружения и пр.) требования устанавливают отдельными нормативными актами.

Документ о безопасности позволяет наладить систему охраны здания от террористических угроз, пожаров, задымлений и пр.

Объекты, в отношении которых оформляют паспорт безопасности

Закон закрепляет, кто должен иметь паспорт безопасности объекта — это собственники и владельцы сооружений, которые относятся к местам массового скопления граждан.

Перечень строений определяют госорганы. Общий критерий для отнесения к такой категории — возможность одновременного нахождения в помещении 50 человек (п. 3 постановления Правительства № 272 от 25.03.2015).

При включении сооружения в перечень мест массового пребывания людей госорган самостоятельно инициирует подготовку документа безопасности. О процедуре письменно известят собственника здания.

Иным образом дела обстоят у зданий, которые относятся к учреждениям культуры (постановление Правительства от 11.02.2017 № 176). В этом случае собственник самостоятельно инициирует оформление документа, если здание признают местом массового скопления граждан.

Узнать, попало ли ваше здание в перечень мест массового скопления людей, можно путем обращения в администрацию города. Для этого напишите обращение по шаблону.

При получении положительного ответа необходимо начать процедуру по подготовке документации на здание.

Пошаговая инструкция по оформлению

По общему правилу, госорган самостоятельно инициирует процедуру, чтобы составить паспорт безопасности опасного объекта в 2022 году на здание. Для этого госорган создает комиссию из представителей ФСБ, полиции, Росгвардии и представителя собственника. Комиссия исследует здание и готовит акт обследования, на основании которого оформляют документ.

Если обязанность по составлению возложена на собственника учреждения культуры, вот как сделать антитеррористический паспорт самостоятельно:

Шаг 1. Издайте приказ о создании комиссии. Включите в него ответственного за пожарную безопасность, представителей ФСБ, полиции, Росгвардии.

Шаг 2. Направьте копию приказа с сопроводительным письмом в ФСБ, полицию и Росгвардию с просьбой о предоставлении сотрудников для участия в комиссии.

Шаг 3. Проведите комиссионное обследование здания. Для этого согласуйте с участвующими представителями дату и время осмотра. По итогам осмотра участники комиссии готовят заключения об антитеррористической защищенности, выявляют степень и характер возможных угроз, определяют действия для предотвращения угрозы жизни людей.

Шаг 4. Присвоение категории опасности. На основании подготовленных заключений объекту присваивают одну из трех категорий по количеству посетителей: 1 категория — более 1000 человек; 2 категория — от 200 до 1000 человек; 3 категория — от 50 до 200 человек. Категорию указывают в акте осмотра, который составляет комиссия в двух экземплярах.

Скачать образец акта обследования и категорирования объекта в 2022 году (общий шаблон).

Шаг 5. На основании присвоенной категории оформляют паспорт на объект. Его готовят по форме, утвержденной постановлением Правительства от 11.02.2017 № 176.

Скачать образец заполнения паспорта антитеррористической защищенности объекта в 2022 году (для гостиничного объекта). Скачать образец заполнения паспорта безопасности объекта в 2022 г. (для объекта культуры). Скачать образец заполнения паспорта пожарной безопасности объекта в 2022 году (для школы).

Шаг 6. Согласование документа с представителями ведомств, участвовавших в осмотре. На согласование отведено 30 дней.

Шаг 7. Направление экземпляров документа в контролирующие органы. По одному экземпляру необходимо отправить в ведомства, участвовавшие в осмотре, и в ведомство, ответственное за вопросы культуры в регионе.

Ответственность за отсутствие

Если за отсутствие паспорта отвечает владелец здания, его привлекут к административной ответственности. Штрафы предусмотрены в части 1 статьи 20.35 КоАП: