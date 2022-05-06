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Страховые взносы

С 2023 года надо будет сдавать в ПФР единый отчет с данными о стаже, взносах и приемах/увольнениях

После объединения ПФР и ФСС будет единый тариф взносов, единая база, единая предельная база. А еще единый отчет, который надо будет сдавать в ПФР. Наконец, надо будет сдавать в ИФНС РСВ без 3-го раздела и новый отчет с персданными.

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Что случилось

На днях в правительстве заявили, что сейчас активно готовятся поправки в законы в связи с объединением ПФР и ФСС.

Ранее на федеральном портале выложили ряд законопроектов на эту тему.

Вот эти проекты:

Проект

Что меняют

Новый ФЗ о новом фонде

Закон определяет правовое положение государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и социального страхования РФ»

Поправки в НК

Оптимизируют тарифы страховых взносов. Всех плательщиков с льготными тарифами разделят на 3 группы

Упростят уплату взносов

Изменят отчетность по взносам

Поправки в несколько законов

Определят круг застрахованных лиц, за которых надо платить взносы.

С выплат по договорам ГПХ будут брать страховые взносы на соцстрахование.

Введут ежемесячную сдачу персонифицированных сведений в СФР для учета на ИЛС граждан.

РСВ по-прежнему надо будет сдавать в ИФНС, но уже без раздела 3

Поправки в Бюджетный кодекс

Федеральное казначейство будет расщеплять единый страховой взнос по видам соцстрахования в единой пропорции

Поправки в множество федеральных законов

В разных законах ПФР или ФСС меняют на Фонд пенсионного и социального страхования

Это, в том числе, законы о льготах для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и т.д.

Поправки в закон о Верховном суде

Поправки в Земельный кодекс

Земля, которая сейчас принадлежит ПФР и ФСС, будет принадлежать новому объединенному фонду

Поправки в ТК

Так как вводят единый тариф взносов, установят идентичный круг застрахованных лиц, за которых надо начислять и платить взносы

Поправки в КоАП

ПФР и ФСС меняют на Фонд пенсионного и социального страхования.

Речь идет о штрафах за нарушения с отчетами в ПФР и ФСС

Поправки в Гражданский кодекс

В ГК пропишут новую организационно-правовую форму — Государственный внебюджетный фонд

Разберемся, какие изменения ждут бухгалтеров из-за этого нововведения.

Предельная база

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