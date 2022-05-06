С 2023 года надо будет сдавать в ПФР единый отчет с данными о стаже, взносах и приемах/увольнениях

Что случилось
На днях в правительстве заявили, что сейчас активно готовятся поправки в законы в связи с объединением ПФР и ФСС.
Ранее на федеральном портале выложили ряд законопроектов на эту тему.
Вот эти проекты:
Проект
Что меняют
Закон определяет правовое положение государственного внебюджетного фонда «Фонд пенсионного и социального страхования РФ»
Оптимизируют тарифы страховых взносов. Всех плательщиков с льготными тарифами разделят на 3 группы
Упростят уплату взносов
Изменят отчетность по взносам
Определят круг застрахованных лиц, за которых надо платить взносы.
С выплат по договорам ГПХ будут брать страховые взносы на соцстрахование.
Введут ежемесячную сдачу персонифицированных сведений в СФР для учета на ИЛС граждан.
РСВ по-прежнему надо будет сдавать в ИФНС, но уже без раздела 3
Федеральное казначейство будет расщеплять единый страховой взнос по видам соцстрахования в единой пропорции
В разных законах ПФР или ФСС меняют на Фонд пенсионного и социального страхования
Это, в том числе, законы о льготах для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев и т.д.
Земля, которая сейчас принадлежит ПФР и ФСС, будет принадлежать новому объединенному фонду
Так как вводят единый тариф взносов, установят идентичный круг застрахованных лиц, за которых надо начислять и платить взносы
ПФР и ФСС меняют на Фонд пенсионного и социального страхования.
Речь идет о штрафах за нарушения с отчетами в ПФР и ФСС
В ГК пропишут новую организационно-правовую форму — Государственный внебюджетный фонд
Разберемся, какие изменения ждут бухгалтеров из-за этого нововведения.
Предельная база
Тарифы взносов
База для взносов
Фиксированные взносы ИП
Уплата взносов
Отчеты
Больничные по ГПХ
Поправки в ТК
Что еще изменят
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