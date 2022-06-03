Обзор бухгалтерских программ для работы с маркетплейсами

Особенности учёта при работе с маркетплейсами

Нюансы учета определяются деталями, прописанными в договоре с маркетплейсом. При покупке товара клиент переводит деньги не напрямую продавцу (селлеру), а на счёт маркетплейса. Маркетплейс, в свою очередь, удерживает комиссионное вознаграждение из перечисленной покупателем суммы. Оставшуюся сумму за вычетом комиссии переводит на счёт селлеру.

Чтобы учесть полученную от продажи сумму, предпринимателю нужно скачать отчёт комиссионера о продажах в личном кабинете, а потом загрузить его в программу или онлайн-сервис бухучёта. На основании этого отчёта и ведётся бухгалтерский учёт.

Доход продавца на УСН 6% — вся сумма перечисленных покупателем маркетплейсу денег, без учета посреднической комиссии. А если предприниматель применяет УСН 15%, вознаграждение маркетплейса — его расход, который вычитают из налогооблагаемой базы.

Онлайн-бухгалтерия, заточенная под маркетплейсы, учитывает особенности таких продаж, и риск допустить ошибку при расчете налогов — минимальный.

1С:Бухгалтерия

Возможности

Привычный многим бухгалтерам функционал поддерживает учёт продаж на маркетплейсах.

В программе можно:

создавать акты на реализацию и перемещать товары на 45 счет; оформлять возвраты нереализованного или бракованного товара на основании акта о выявленных расхождениях по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД); вести учёт продаж и загружать отчёты комиссионеров; рассчитывать размер комиссии и формировать счета-фактуры на вознаграждение маркетплейсам.

Дополнительно 1С предлагает расширение, которое «свяжет» 1С и личный кабинет маркетплейса по API. С его помощью можно выгружать номенклатуру с фото, менять цены, получать информацию по остаткам, автоматически загружать в 1С отчёты о продажах из личного кабинета на сайте маркетплейса и т. д.

Как вести учёт

Сначала нужно создать контрагента и договоры на продажу и услуги по транспортировке и хранению. Затем создать акт на реализацию, чтобы переместить товар на 45 счет (склад контрагента). После получения отчёта от маркетплейса в 1С нужно сформировать документ «Отчёт комиссионера (агента) о продажах».

В отчёте нужно указать контрагента, проверить, вписан ли 76 счёт, размер вознаграждения, выбран ли порядок учёта расходов на вознаграждение, зарегистрирован ли счёт-фактура от посредника-маркетплейса на комиссионное вознаграждение.

Затем нужно перенести данные из отчёта маркетплейса о количестве проданных товаров.

Некоторые поля программа заполнит из внесённых реализованных товаров сама автоматически, хотя можно заполнить и вручную.

Если были возвраты, их тоже нужно отразить в документе.

Стоимость

Зависит от версии. Базовая версия 1С: Бухгалтерия 8 обойдется в 5 400 руб. 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ — от 16 800 до 33 900 руб. в зависимости от количества пользователей.

Про стоимость расширения «Мультимаркет», а также возможность его установки нужно уточнять у специалистов. Цена может зависеть от версии ПО, количества пользователей, маркетплейса и прочих параметров.

«Моё дело»

Возможности

В сервисе можно вести учёт по агентской схеме, контролировать остатки на складах. Сервис распознаёт отчёты комиссионеров, что значительно ускоряет процесс учёта.

А ещё при добавлении в карту товара его ID на Ozon и Wildberries система сможет распознавать документы перемещения на склады маркетплейсов. Так вы сможете ускорить создание документа УПД.

С помощью сервиса также можно:

переводить товары с 41 на 45 счет при торговле со склада маркетплейса; оформлять возвраты от покупателя; списывать товары на основании отчёта маркетплейса; учитывать поступление средств от продаж с учётом комиссии посредника; создавать и отправлять УПД-2 в Ozon с помощью электронного документооборота; оформлять отчёты посредника с последующей автоматической сдачей отчетности.

Как вести учёт

Пользователь вводит ИНН контрагента, через которого будут осуществляться продажи, в разделе «Комиссионеры». Сервис автоматически распознаёт, что это маркетплейс, создает контрагента и его склад с 45 счетом. Пользователь создаёт УПД и указывает, что это перемещение на склад комиссионера.

После продажи товара маркетплейсом пользователь скачивает отчёт посредника на сайте маркетплейса и загружает его в «Моё дело». А после перечисления средств комиссионером на расчётный счёт комитента создаётся операция получения денежных средств с выпиской из банка.

Стоимость

Если планируете вести учёт самостоятельно, подойдёт базовый тариф от 833 руб. в месяц.

Для тех, кто понимает, что не сможет справиться без бухгалтера, предусмотрен тариф стоимостью от 2 900 руб. в месяц.

Есть бесплатная демо-версия на три дня. Специалисты по видеосвязи покажут, как настроить личный кабинет, как проводить операции и т. д. Дальше вы сможете самостоятельно поработать в ЛК и оценить возможности сервиса.

Контур.Эльба

Возможности

Онлайн-бухгалтерия для ИП и юрлиц на упрощёнке и патенте. Поддерживает учёт комиссионных продаж.

Вы сможете:

формировать акты отгрузки с 41 на 45 счет; учитывать доходы при продаже от имени агента и от своего имени; учитывать перечисление комиссии агенту; оформлять возвраты; обмениваться электронными документами с маркетплейсами (кроме отчёта о продажах — его нужно будет загружать вручную).

Как вести учёт

Добавлять контрагента в систему заранее не нужно. При создании акта об отгрузке достаточно указать ИНН и название маркетплейса, остальные реквизиты заполнятся автоматически. При отгрузке сервис автоматически создаст склад комиссионера со счётом 45.

Отражать поступление или списание в Эльбе можно несколькими способами: вручную по одной операции, импорт банковской выписки, интеграция с банком. В последнем случае операции будут поступать в сервис автоматически.

Стоимость

Зависит от тарифа. Для ИП подойдет тариф «Бизнес» стоимостью от 1 500 руб. в месяц. Для юрлиц — «Премиум» стоимостью от 2000 руб.

Онлайн-бухгалтерия от банка Точка

Возможности

Предпринимателям на упрощёнке Точка предлагает сервис онлайн-бухгалтерии. Он считает доходы на основании операций, которые проходят по счёту, готовит платёжки на оплату налогов и взносов, декларацию КУДиР.

Но вести бухгалтерию по продажам на маркетплейсах, то есть загружать данные, нужно будет самостоятельно, так как у Точки нет интеграции с маркетплейсом.

А ещё Точка предлагает комплексные услуги по продвижению на маркетплейсах. Банк возьмёт на себя все организационные моменты. Например, пройдёт за предпринимателя этапы регистрации и подготовит необходимые документы.

Сотрудники сервиса помогут выбрать оптимальную схему работы с маркетплейсом, оформят продающие карточки товаров, доведут до 10 продаж и научат работать на маркетплейсе. Также они проконсультируют по вопросам ведения учёта продаж на маркетплейсах.

Как вести учёт

Недавно банк внедрил функцию, которая поможет с работой на Wildberries. Клиенту нужно будет только загружать отчёты с площадки раз в неделю, а сервис сам посчитает доходы с учётом комиссий посредника и системы налогообложения. Для других маркетплейсов такая опция пока недоступна, но планируется.

Стоимость

Базовая версия онлайн-бухгалтерии для ИП на УСН 6 % без сотрудников входит в тарифы РКО и предоставляется бесплатно. Также банк предлагает услугу «Персональная бухгалтерия».

Кроме онлайн-сервиса, предприниматели могут получить помощь персонального бухгалтера, который проверит отчёты, проконсультирует, поможет вести учёт продаж на маркетплейсах. Стоимость услуги для ИП без сотрудников — от 250 руб. в месяц.

«Мой Склад»

Возможности

Онлайн-сервис для складского учёта поддерживает и бухгалтерский учёт.

Здесь можно:

настраивать каналы продажи и указывать схемы поставки; перемещать товары на 45 счет; создавать отчёты о продажах и начисленной комиссии; оформлять возвраты; вести электронный документооборот с маркетплейсом; получать полную аналитику по продажам, остаткам, чистой прибыли и т.д.

В целом, «МойСклад» учитывает потребности селлеров. С помощью сервиса можно автоматизировать торговлю на Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркете. Прямая интеграция позволит получать все заказы в одном окне, обновлять цену сразу на всех площадках, выгружать остатки автоматически. Но отчёты комиссионера для их отражения в бухучёте нужно будет загружать в систему самостоятельно.

Как вести учёт

При отгрузке товаров продавцу нужно создать контрагента, указать, что это маркетплейс и ввести ИНН. Остальные реквизиты заполнятся автоматически. Также необходимо создать договор комиссии, указать в нём тип цен, скидки и канал продаж. После того, как продукция оказалась на складе маркетплейса, селлеру остается следить, сколько товаров продано и возвращено.

Далее нужно будет регулярно загружать в «МойСклад» данные из личного кабинета продавца на сайте маркетплейса. Они станут основой для отчётов о продажах и начисленной комиссии, а также расчёта налогооблагаемой базы.

Стоимость

Есть несколько тарифов. Стоимость зависит от количества сотрудников и точек продаж, интернет-магазинов и дополнительных решений.

Например, предприниматель, работающий в одиночку, может подключить бесплатный тариф. Но при этом он не сможет подключить интернет-магазин, а количество товаров будет ограничено 1 000 штук. Для юридических лиц подойдёт тариф «Проф» стоимостью от 2 465 руб. в месяц.

Что лучше выбрать

Это зависит от специфики работы и масштабов бизнеса.

Например, бухгалтерия от 1С — проверенное и надёжное решение, но больше подходит крупным предприятиям, имеющим штатного бухгалтера и сисадмина, который будет своевременно обновлять, настраивать ПО и устранять неполадки. Разбираться в функционале самому — долго, сложно и дорого.

Небольшим предпринимателям можно присмотреться к Контур.Эльбе или бухгалтерии Точки. Учитывайте, что бухгалтерия в Точке доступна только клиентам, подключившим расчётно-кассовое обслуживание.

Если нужно комплексное решение, которое поможет одновременно вести учёт товаров и бухучёт продаж на маркетплейсах, присмотритесь в решению «Мой склад» и сервису «Моё дело». Последний одинаково подойдет ИП и ООО на любой системе налогообложения, представителям малого и среднего бизнеса. Вести бухучёт в «Моё дело» можно самостоятельно либо предоставьте доступ бухгалтеру.