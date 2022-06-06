Как и какую отчетность нужно сдать в ФТС экспортерам товаров в ЕАЭС

Какие документы смотреть
Речь про Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891. Документ отвечает на вопросы от организации статучета по заданному направлению до описания особенностей заполнения формы.
Кто должен отчитываться в ФТС
Когда отчитываться не надо
В какие сроки нужно отчитаться
Какую форму нужно сдавать
Как сдавать статистическую форму в ФТС
За что могут оштрафовать
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