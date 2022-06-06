Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Отчетность

Как и какую отчетность нужно сдать в ФТС экспортерам товаров в ЕАЭС

Из-за отсутствия границ и таможенных постов между Россией и странами ЕАЭС российские таможенники не могут оценить масштаб торговли и вести статистический учет. Чтобы этот пробел восполнялся компании и предприниматели, занимающиеся ВЭД, обязаны сдавать в ФТС статистические отчеты о поставках.

Версия для печати

Какие документы смотреть

Речь про Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891. Документ отвечает на вопросы от организации статучета по заданному направлению до описания особенностей заполнения формы.

Кто должен отчитываться в ФТС

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?