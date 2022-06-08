Как предоставить ежегодный отпуск внешнему совместителю

Ежегодный отпуск внешнему совместителю положен в одно время с его отпуском на основной работе даже если он не отработал у вас шесть месяцев. Это требование закона и не зависит от желания работодателя.

График отпусков

График отпусков составляется на всех работников организации, исключений для внешних совместителей не предусмотрено. Чтобы запланировать в графике даты отпуска совместителя, можно попросить его предоставить, например, выписку из графика отпусков или справку с основного места работы.

Если выяснить информацию об отпуске не получится, можно указать в графике примерные даты со слов работника, а также написать в примечаниях о том, что работник — совместитель, даты отпуска примерные, предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы по заявлению работника. А после получения такого заявления внесете изменения в график отпусков.

Форма справки об отпуске с основного места работы внешнего совместителя произвольная, так как нормативно утвержденной нет. По закону она необязательна, но обычно ее оформляют по просьбе внешнего совместителя на его основном месте работы, чтобы на работе по совместительству ему предоставили отпуск одновременно с отпуском по основной работе.

В справке обычно указывают сведения о работнике (Ф.И.О., должность), даты запланированного отпуска по графику отпусков.