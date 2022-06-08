Разработали новый ФСБУ «Инвентаризация». Как он будет работать?

Минфин опубликовал проект ФСБУ «Инвентаризация». В стандарте описано, когда, как и в какие сроки проводить инвентаризацию.

Кто и когда

Новый ФСБУ будут применять бизнес. Бюджетников это не касается.

В стандарте перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.

Мы собрали все в таблицу.

Случай, когда инвентаризация обязательна Сроки проведения Какие активы в целях составления годовой бухотчетности на отчетную дату (кроме активов, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года) все активы;

все обязательства, включая кредиторскую задолженность, обязательства по полученным кредитам и займам, оценочные обязательства при передаче (возврате) активов организации, имущественного комплекса в аренду, управление, безвозмездное пользование непосредственно перед передачей (возвратом) активы и обязательства, которые непосредственно связаны с соответствующим случаем при смене материально ответственного работника на день приемки-передачи дел при смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов по требованию одного или нескольких членов коллектива (при коллективной матответственности) по факту предъявления требования; при установлении факта утраты или порчи активов непосредственно по установлению таких фактов в случае пожара, аварии, стихийного бедствия непосредственно по окончании события при реорганизации организации (кроме преобразования) перед составлением передаточного акта или разделительного баланса все активы;

все обязательства, включая кредиторскую задолженность, обязательства по полученным кредитам и займам, оценочные обязательства при ликвидации организации перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Инвентаризации подлежат также находящиеся у организации имущество, имущественные права, которые по ФСБУ не учитываются в составе активов, а также имущество, имущественные права, обязательства, не учтенные организацией.