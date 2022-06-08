Разработали новый ФСБУ «Инвентаризация». Как он будет работать?

Минфин опубликовал проект ФСБУ «Инвентаризация». В стандарте описано, когда, как и в какие сроки проводить инвентаризацию.
Кто и когда
Новый ФСБУ будут применять бизнес. Бюджетников это не касается.
В стандарте перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.
Мы собрали все в таблицу.
Случай, когда инвентаризация обязательна
Сроки проведения
Какие активы
в целях составления годовой бухотчетности
на отчетную дату (кроме активов, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года)
при передаче (возврате) активов организации, имущественного комплекса в аренду, управление, безвозмездное пользование
непосредственно перед передачей (возвратом)
активы и обязательства, которые непосредственно связаны с соответствующим случаем
при смене материально ответственного работника
на день приемки-передачи дел
при смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов
по требованию одного или нескольких членов коллектива (при коллективной матответственности)
по факту предъявления требования;
при установлении факта утраты или порчи активов
непосредственно по установлению таких фактов
в случае пожара, аварии, стихийного бедствия
непосредственно по окончании события
при реорганизации организации (кроме преобразования)
перед составлением передаточного акта или разделительного баланса
при ликвидации организации
перед составлением промежуточного ликвидационного баланса
Инвентаризации подлежат также находящиеся у организации имущество, имущественные права, которые по ФСБУ не учитываются в составе активов, а также имущество, имущественные права, обязательства, не учтенные организацией.
Инвентаризационная комиссия
Результаты инвентаризации в БУ
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