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Бухгалтерский учет

Разработали новый ФСБУ «Инвентаризация». Как он будет работать?

Инвентаризацию надо будет проводить по новым нормам.

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Минфин опубликовал проект ФСБУ «Инвентаризация». В стандарте описано, когда, как и в какие сроки проводить инвентаризацию.

Кто и когда

Новый ФСБУ будут применять бизнес. Бюджетников это не касается.

В стандарте перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.

Мы собрали все в таблицу.

Случай, когда инвентаризация обязательна

Сроки проведения

Какие активы

в целях составления годовой бухотчетности

на отчетную дату (кроме активов, инвентаризация которых проводилась не ранее 1 октября отчетного года)

  • все активы;
  • все обязательства, включая кредиторскую задолженность, обязательства по полученным кредитам и займам, оценочные обязательства

 

при передаче (возврате) активов организации, имущественного комплекса в аренду, управление, безвозмездное пользование

непосредственно перед передачей (возвратом)

активы и обязательства, которые непосредственно связаны с соответствующим случаем

при смене материально ответственного работника

на день приемки-передачи дел

при смене руководителя коллектива, при выбытии из коллектива более 50% его членов

по требованию одного или нескольких членов коллектива (при коллективной матответственности)

по факту предъявления требования;

при установлении факта утраты или порчи активов

непосредственно по установлению таких фактов

в случае пожара, аварии, стихийного бедствия

непосредственно по окончании события

при реорганизации организации (кроме преобразования)

перед составлением передаточного акта или разделительного баланса

  • все активы;
  • все обязательства, включая кредиторскую задолженность, обязательства по полученным кредитам и займам, оценочные обязательства

при ликвидации организации

перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Инвентаризации подлежат также находящиеся у организации имущество, имущественные права, которые по ФСБУ не учитываются в составе активов, а также имущество, имущественные права, обязательства, не учтенные организацией.

Инвентаризационная комиссия

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