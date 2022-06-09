Последствия моратория на банкротство: для кого они действуют

Что случилось
Вышло несколько разъясняющих писем разных органов власти по вопросу применения норм о моратории на банкротство:
- Письмо Минюста № 04-52513/22 от 07.05.2022;
- Письмо ЦБ № 010-31-2/4257 от 17.05.2022;
- Письмо Минэкономразвития № Д20и-15074 от 18.05.2022.
Кроме того, в Госдуму внесен законопроект № 123230-8 об уточнении последствий введения моратория на возбуждение дел о банкротстве.
Также есть постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020, в котором рассмотрен этот вопрос.
Некоторые разъяснения — взаимоисключающие.
В чем суть проблемы
Постановление ВС
Письмо Минюста
Письмо МЭР
Письмо ЦБ
Доколе
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