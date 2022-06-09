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Банкротство

Последствия моратория на банкротство: для кого они действуют

Власти ввели мораторий на банкротство. Но, к сожалению, для многих компаний эта льгота обернулась головной болью.

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Что случилось

Вышло несколько разъясняющих писем разных органов власти по вопросу применения норм о моратории на банкротство:

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект № 123230-8 об уточнении последствий введения моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Также есть постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020, в котором рассмотрен этот вопрос.

Некоторые разъяснения — взаимоисключающие.

В чем суть проблемы

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