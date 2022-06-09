Последствия моратория на банкротство: для кого они действуют

Что случилось

Вышло несколько разъясняющих писем разных органов власти по вопросу применения норм о моратории на банкротство:

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект № 123230-8 об уточнении последствий введения моратория на возбуждение дел о банкротстве.

Также есть постановление пленума ВС № 44 от 24.12.2020, в котором рассмотрен этот вопрос.

Некоторые разъяснения — взаимоисключающие.