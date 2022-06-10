Как оплачивать июньский праздничный день и когда платить зарплату

Зарплата за май

Если срок выплаты зарплаты за вторую половину месяца — 11, 12 или 13 число, то за май ее надо выплатить 10 числа.

Если по какой-то причине в этот день выплатить ее не удалось, то 14-го числа, после выходных, в довесок к зарплате надо выплатить компенсацию за задержку.

Ее считают исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей на день просрочки. Ключевая ставка с 14.06 снижена до 9,5%. Но в выходные дни она составляет 11%.

Процент считают от суммы, которая причитается «на руки».

Пример

Сотруднику за май начислено 50 000 рублей. НДФЛ 6 500 руб.

За первую половину месяца он получил 20 000 руб.

11 июня сотрудник должен был получить оставшиеся 23 500 руб. (50 000 — 6 500 — 20 000).

Но бухгалтер не смогу перечислить эти деньги вовремя и отправил платежку только 14 июня, то есть на 3 дня позже.

Компенсация составит: 23 500×11% / 150×3 = 51,70 руб.