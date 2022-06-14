Договор ссуды: от преамбулы до последствий

Для кого актуален договор ссуды

Как правило, договор ссуды используется между родственниками — для перераспределения имущества в семье. Иногда такая передача может сослужить медвежью услугу.

Вот, например, один реальный кейс (постановление АС СКО от 11.06. 2020 по делу № А 53-27776/2019). ИП — собственница нежилого помещения передала его в безвозмездное пользование своей дочери. Дочь вела в нем предпринимательскую деятельность.

Вскоре мать продала нежилое помещение, но не включила продажу в доход по УСН, ведь ссуда в свое время денег не приносила. Плюс имущество женщина покупала и продавала как физлицо.

Суд отметил: само по себе помещение не предусмотрено для личного использования. Кроме того, бизнес в нем вела дочь предпринимателя. Таким образом, договор ссуды не помог избежать налога при продаже имущества.

Ключевые отличия договора ссуды от похожих договоров

Аренда — всегда за плату (п. 1 ст. 606 ГК), а договор ссуды — безвозмездный.

Договор дарения влечет переход права собственности. При ссуде никакого перехода прав собственности нет. Получателю дают попользоваться имуществом какое-то время, а потом объект надо вернуть обратно, в том же состоянии.

Кому нельзя ссужать имущество

Коммерческая организация не вправе передавать имущество по договору ссуды своим учредителям, участникам, руководителям, членам органов управления или контроля.

Причина такого запрета — не в интересах бизнеса раздавать имущество просто так, без получения дохода.

Что, если такой договор фирма все же заключила? Такая сделка будет считаться недействительной с момента ее заключения. И к ней будут применяться правила договора аренды. То есть получатель все-таки заплатит за пользование имуществом, причем по рыночной стоимости аренды.

Государственная регистрация договора ссуды

Так как ссуда похожа на аренду и дарение, возникает закономерный вопрос: в какой форме оформлять эту сделку по недвижимому имуществу? Надо регистрировать такой договор? Нет.

Исключение — договоры ссуды объектов культурного наследия и земельных участков, заключенные на год и более.

НДС у ссудодателя

Ссудодатель передает свое имущество бесплатно в пользование другому лицу. Таким образом, у ссудодателя возникает обязанность уплатить НДС.

Исключение: если получатель — государственные органы и местного самоуправления. Также государственные/муниципальные учреждения и унитарные предприятия. Тогда НДС не возникает.

Если передаем имущество «физику» или обычной компании, сумму НДС считаем исходя из рыночной цены аренды такого же имущества. По общему правилу в качестве рыночной цены применяют ту стоимость, которая указана в договоре, если стороны не взаимозависимы. Предполагается, что эта цена соответствует рыночной.

Если у вас нет соответствующих договоров, обоснуйте стоимость. Причем это должны быть объективные сведения:

независимая оценка;

информация из СМИ;

справка о стоимости аренды аналогичного имущества из ТПП;

письменный ответ агентства недвижимости о стоимости аренды.

Налог на прибыль или УСН-налог у ссудодателя

Ссудодатель не получает доход по ссуде, значит, налог на прибыль или УСН-налог — смотря о какой налоговой системе речь — у него не возникает.

Расходы на содержание предмета ссуды (например, на амортизацию, ремонт) признать в налоговом учете нельзя, потому что это имущество никакого дохода ссудодателю не приносит.

Единственное исключение — можно учесть имущественные налоги, уплачиваемые по такому имуществу. Обоснование: собственник не меняется, а именно собственник должен платить имущественные налоги.

Таким образом, если вы передаете в безвозмездное пользование автомобиль, транспортный налог платить вам. Аналогичная ситуация — с недвижимым имуществом, в отношении налога на имущество.

НДС у ссудополучателя

Платить НДС ссудополучателю не придется, но и принять к вычету НДС, который заплатил ссудодатель, он не может, так как получил имущество безвозмездно.

Налог на прибыль или УСН-налог у ссудополучателя

Если бы заключили договор аренды, арендатор бы ее оплачивал, а по ссуде объект передают бесплатно. Поэтому у ссудополучателя возникает внереализационный доход.

Неважно, на какой налоговой системе работает получатель — ОСНО или УСН. Исключение — случаи, когда имущество получила компания от участника с долей в уставном капитале не менее 50%. Тогда налог ссудополучатель не платит.

В каком размере начислять доход? В помощь — рыночная стоимость по договору аренды.

Подтвердить сумму дохода могут такие документы:

справка, составленная самой организацией на основе доступной информации об арендной плате за такое же имущество (например, из объявлений в Интернете, СМИ);

отчет независимого оценщика.

Ссудополучатель вправе учитывать в налоговом учете расходы на содержание и ремонт предмета ссуды. При условии, что использует имущество в предпринимательской деятельности. Иногда именно переносом бремени этих расходов на ссудополучателя объясняют деловую цель ссуды.

Ссудополучатель несет риски утраты или порчи доставшегося ему имущества. Значит, расходы на страхование имущества тоже уменьшают налоговые доходы.

Амортизацию ссудополучатель не начисляет, ведь имущество не находится в его собственности. А вот неотделимые улучшения, которые ссудополучатель провел с согласия ссудодателя, не получив возмещение расходов, можно признать капитальными вложениями в объекты основных средств.

И амортизировать на ОСНО, пока объект ссуды используется в деятельности, приносящей доход. На доходно-расходной УСН — учесть, как основные средства. И наблюдать объекты три года с момента списания расходов (10 лет — для объектов со сроком использования более 15 лет). Если продали раньше, расходы придется скорректировать.

Основная претензия налоговой к ссудополучателю

Договор ссуды не так широко распространен, как договор аренды. Несмотря на это, в судебную практику по налогам он попадает довольно часто: получатели забывают, что получили внереализационный доход. Соответственно — доход не начисляют и налог с него не платят.

Претензии от ИФНС становятся полной неожиданностью, когда получатель-упрощенец получил ссуду от ИП-родственника. Тогда стороны очень часто воспринимают доходы как нечто общее.

На самом деле родственники — отдельные налогоплательщики, и налоговые последствия возникают независимо от родственных связей. Получил безвозмездно имущество — будь добр, заплати налог.