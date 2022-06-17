Трудовой договор между физлицами: что нужно знать, чтобы не нарушить закон

Кто может быть работодателем
Любой гражданин, даже не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, может выступать в качестве работодателя. Однако к таким работодателям есть определенные требования.
В общем случае заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют право физлица, достигшие возраста 18 лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме (ч. 7 ст. 20 ТК РФ).
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