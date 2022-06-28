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Воинский учет

Отчетность по воинскому учету: что важно знать бухгалтеру + образец карточки учета

Организации, независимо от форм собственности, обязаны сдавать отчетность по воинскому учету. Разберемся, какую именно.

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Какие законы смотреть

Какие нормативные акты обязывают вести воинский учет:

  • пп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
  • пп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
  • п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
  • п. 1 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719;
  • п. 9 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017.

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