Отчетность по воинскому учету: что важно знать бухгалтеру + образец карточки учета

Какие законы смотреть
Какие нормативные акты обязывают вести воинский учет:
- пп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»;
- пп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- п. 1 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719;
- п. 9 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017.
Какую отчетность надо сдавать
Карточка учета организации
Какие штрафы
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.