Через систему ЗСК всех банковских клиентов разделили на три группы

Что случилось
С 1 июля 2022 года заработали поправки в закон № 115-ФЗ, которые ввели в действие систему «Знай своего клиента» (ЗСК).
Эти поправки были внесены Федеральным законом № 423-ФЗ от 21.12.2021.
Систему ЗСК Центробанк начал тестировать еще в конце прошлого года. С 1 июля 2022 года к ней подключились уже все банки.
В рамках этой системы банки передают в ЦБ данные о клиентах. ЦБ передает в банки информацию об уровнях рисков клиентов.
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