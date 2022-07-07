Через систему ЗСК всех банковских клиентов разделили на три группы

Что случилось

С 1 июля 2022 года заработали поправки в закон № 115-ФЗ, которые ввели в действие систему «Знай своего клиента» (ЗСК).

Эти поправки были внесены Федеральным законом № 423-ФЗ от 21.12.2021.

Систему ЗСК Центробанк начал тестировать еще в конце прошлого года. С 1 июля 2022 года к ней подключились уже все банки.

В рамках этой системы банки передают в ЦБ данные о клиентах. ЦБ передает в банки информацию об уровнях рисков клиентов.