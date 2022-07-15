Особенности работы инвалидов 3 группы: что важно знать

Инвалидам создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальнаой программой реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации — комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Это рекомендательный документ для инвалида, он не обязан ему следовать.
Что с документами
Работодатель не вправе требовать от инвалида документы, не предусмотренные ТК РФ, в частности, документы, подтверждающие его инвалидность. (ст. 65 ТК РФ).
Т.е. если работник принес справку об инвалидности 3 группы, но отказывается предоставлять ИПРА, то вы не имеете права этот документ требовать.
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