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Охрана труда

Как определить степень утраты трудоспособности работника при несчастном случае

Разбираем последние указания Минтруда о том, как правильно провести процедуру.

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Что случилось

Минтруд России выпустил письмо от 01.03.2022 г. № 13-4/ООГ-852, где разобрал, как по закону определить степень утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания.

В письме приводятся документы и сведения, которые нужны, чтобы все сделать правильно.

Для чего нужно определять степень утраты трудоспособности работника

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