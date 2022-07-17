Как определить степень утраты трудоспособности работника при несчастном случае

Что случилось
Минтруд России выпустил письмо от 01.03.2022 г. № 13-4/ООГ-852, где разобрал, как по закону определить степень утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания.
В письме приводятся документы и сведения, которые нужны, чтобы все сделать правильно.
Для чего нужно определять степень утраты трудоспособности работника
Кто устанавливает степень утраты профессиональной трудоспособности
Какие документы нужны для экспертизы
Какой документ подтверждает несчастный случай на производстве
Как обжаловать решение МСЭ
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