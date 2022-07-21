Авансовый счет-фактура: детали и особенности

Есть три типа счетов-фактур — на реализацию, на предоплату (авансы) и корректировочный. В этой статье поговорим об авансовых.
Что говорит закон
Форма счета-фактуры на аванс такая же, как и на отгрузку. Но есть особенности её заполнения. Требования к его реквизитам прописаны в п. 5.1 ст. 169 НК, а сама форма и порядок заполнения в Постановлении Правительства № 1137:
- Порядковый номер и дата составления счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры);
- Наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика (налогового агента) и покупателя (строки 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б);
- Номер платежно-расчетного документа (строка 5);
- Наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав (графа 1а);
- Наименование валюты (строка 7);
- Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (строка 8);
- Сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (графа 9);
- Налоговая ставка; сумма налога. В с/ф на аванс обозначаться она должна как расчетная — 10/110 или 20/120, а не 10 и 20%. (графа 7)
Имея счет-фактуру на аванс, организация-покупатель может воспользоваться правом на вычет НДС (п. 12 ст. 171 НК РФ).
В какие сроки выставлять и как это сделать
Нумерация счетов-фактур на аванс
Когда счет-фактура на аванс не нужен
Что с вычетом НДС
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