Авансовый счет-фактура: детали и особенности

Есть три типа счетов-фактур — на реализацию, на предоплату (авансы) и корректировочный. В этой статье поговорим об авансовых.

Что говорит закон Форма счета-фактуры на аванс такая же, как и на отгрузку. Но есть особенности её заполнения. Требования к его реквизитам прописаны в п. 5.1 ст. 169 НК, а сама форма и порядок заполнения в Постановлении Правительства № 1137: Порядковый номер и дата составления счета-фактуры (строка 1 счета-фактуры); Наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика (налогового агента) и покупателя (строки 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б); Номер платежно-расчетного документа (строка 5); Наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг), имущественных прав (графа 1а); Наименование валюты (строка 7); Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (строка 8); Сумма оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (графа 9); Налоговая ставка; сумма налога. В с/ф на аванс обозначаться она должна как расчетная — 10/110 или 20/120, а не 10 и 20%. (графа 7) Имея счет-фактуру на аванс, организация-покупатель может воспользоваться правом на вычет НДС (п. 12 ст. 171 НК РФ).

В какие сроки выставлять и как это сделать

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