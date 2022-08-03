Общество

Как оформить санаторно-курортную карту в 2022 году

Без справки 072/у вас не будут лечить в санатории. Чтобы сделать санаторно-курортную карту, нужно сдать анализы и пройти обследование у медицинских специалистов. Срок оформления зависит от того, где делать справку.

Версия для печати

Расскажем, для чего она нужна, как ее получить и стоимость оформления.

Санаторно-курортная карта: что это и для чего она нужна

Если вы получили путевку в санаторий, то вам понадобится специальная справка по форме 072/у (приказ Минздрава № 834н от 15.12.2014). Это санаторно-курортная карта, в которой отражается информация о состоянии здоровья отдыхающего. Также понадобится санаторно-курортная карта без путевки в 2022 году, если едете лечиться в санаторий за собственный счет, то все равно надо подготовить форму 072/у.

Важно! Санаторно-курортная карта — это не формальное требование оздоровительного учреждения, а обязательный документ. Справку оформляют, чтобы подтвердить медицинские назначения и отсутствие противопоказаний к лечению. На основании ф. 072/у отдыхающему назначают процедуры в санатории.

Форму 072/у потребуют при заселении в санаторий, профилакторное или любое другое оздоровительное учреждение. В ней показывают результаты обследований и анализов, которые проходил отдыхающий перед оздоровительными процедурами.

Кроме того, в справке показывают перенесенные заболевания, текущее состояние здоровья, показания и противопоказания к лечению.

Как и где ее получить

В приказе Минздрава № 834н разъясняется, как в 2022 году сделать санаторно-курортную карту — ее получают у лечащего врача. Обычно за справкой формы 072/у обращаются к терапевту в поликлинику по месту жительства. Он дает направления на анализы и к другим медицинским специалистам узкой специализации.

Если не хотите долго ждать и стоять в очереди, то сможете оформить форму 072/у в лицензированной частной клинике. Но проходить медосмотр и сдавать анализы все равно придется.

Если едете в оздоровительное учреждение по путевке, то ее надо предъявить терапевту для оформления 072/у. После консультаций у узкопрофильных специалистов и сдачи анализов терапевт заполнит справку для санатория по информации из медкарты пациента.

Если не успели получить форму 072/у до отъезда, то ее придется сделать в санатории за дополнительную плату. Но учтите, что это займет несколько дней (обычно 2–3 дня), и в это время процедуры проводить не будут. Без справки ф. 072/у лечение не назначат.

орлз

Какие обследования надо пройти

Каждое оздоровительное учреждение самостоятельно определяет, какие анализы нужны для санаторно-курортной карты: полный набор исследований зависит от диагноза и выбранного лечения.

Но всем отдыхающим точно понадобятся:

  1. осмотр и консультация терапевта и узкопрофильных специалистов;
  2. общий клинический анализ крови и мочи;
  3. уровень глюкозы в венозной крови;
  4. флюорография легких;
  5. электрокардиограмма грудной клетки;
  6. мазок на онкоцитологию (только для женщин).

Флюорограмму разрешают делать не чаще двух раз в год. Если у вас есть результат обследования, который сделали в текущем году, то проводить его повторно не надо. Покажите лечащему врачу готовый результат флюорографического исследования.

Сроки и стоимость оформления справки

В государственной поликлинике справку по ф. 072/у оформят бесплатно. Но это долго: сдача анализов, прохождение специалистов и подготовка заключения займут минимум две недели.

Если надо быстро оформить санаторно-курортную карту, то обратитесь в частную клинику или медицинский центр. Санаторную форму там сделают за 1–2 дня. Средняя цена такой услуги варьируется от 2 000 до 3 000 рублей и зависит от набора аналитических обследований и консультаций специалистов.

Срок действия анализов ограничен:

  • общий клинический анализ крови, мочи — 10 дней;
  • ЭКГ — не больше 6 месяцев;
  • флюорография легких — не больше 12 месяцев;
  • гинекологический мазок — 6 месяцев.

Важно! Чтобы успеть сдать все анализы и оформить медицинские документы для санатория, обратитесь к врачу максимум за 14 дней до отъезда в санаторий. Справка 072/у действует только два месяца.

Из-за коронавируса практически все санатории в дополнение к путевке и форме 072/у требуют справку о санэпидокружении — об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ее выдает участковый врач в поликлинике или специалист в региональном отделении Роспотребнадзора. Этот медицинский документ действует только 3–5 дней: у каждого оздоровительного учреждения собственные требования.

Если делаете форму 072/у платно, то есть в частных медицинских центрах или клиниках, то возьмите с собой путевку, выписку из амбулаторной карты (если есть) и полис ОМС.

Если недавно делали флюорографию легких, ЭКГ или гинекологические анализы (обязательно для женщин), то они вам тоже понадобятся. Наличие собственных результатов сэкономит время и стоимость медицинских услуг.

Получите доступ сейчас к более 40 онлайн-курсам и 340 вебинарам от «Клерка»

Все это доступно в подписке «Клерк.Премиум» — вам не нужно платить за курсы и вебинары по отдельности. Мы собрали все самое актуальное за 2022 год и полезное для бухгалтеров в одном месте.

● 42 онлайн-курса
● 400+ чек-листов
● 342 вебинара
● безлимитные консультации от наших экспертов
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами.

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14.880 в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Удаленщика нельзя вызывать в офис, если такое условие не прописано в договоре

Если сотрудник работает на дому в другом регионе, то работодатель не может обязать его приезжать в компанию, оплачивать проезд или командировочные. Но только при условии, что это не входит в условия труда.

Основные средства

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Так называемую малоценку, то есть ОС стоимостью меньше лимита, не нужно ставить на баланс, определять по ним элементы амортизации, переоценивать. Их нужно относить на расходы, не дожидаясь передачи в эксплуатацию. Но на этом останавливаться нельзя: нужно организовать их забалансовый учет.

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Как правильно принять на работу студента. Нюансы оформления учебного отпуска и риски работодателя

На дворе лето, и многие работодатели задумываются над тем, чтобы трудоустроить на время каникул студентов. Какие нюансы нужно учитывать при приеме на работу молодых людей, учащихся вузов и колледжей, изложим в нашей статье.

Декларация по НДС

Как в программу «Налогоплательщик ЮЛ» загрузить книгу продаж: инструкция от ФНС

Бесплатно формировать налоговую отчетность можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». В нее можно загрузить и уже готовые файлы. Но раздел 9 декларации по НДС (сведения из книги продаж) можно загружать только вместе с основным файлом декларации.

Читать еще