Как оформить санаторно-курортную карту в 2022 году

Расскажем, для чего она нужна, как ее получить и стоимость оформления.

Санаторно-курортная карта: что это и для чего она нужна

Если вы получили путевку в санаторий, то вам понадобится специальная справка по форме 072/у (приказ Минздрава № 834н от 15.12.2014). Это санаторно-курортная карта, в которой отражается информация о состоянии здоровья отдыхающего. Также понадобится санаторно-курортная карта без путевки в 2022 году, если едете лечиться в санаторий за собственный счет, то все равно надо подготовить форму 072/у.

Важно! Санаторно-курортная карта — это не формальное требование оздоровительного учреждения, а обязательный документ. Справку оформляют, чтобы подтвердить медицинские назначения и отсутствие противопоказаний к лечению. На основании ф. 072/у отдыхающему назначают процедуры в санатории.

Форму 072/у потребуют при заселении в санаторий, профилакторное или любое другое оздоровительное учреждение. В ней показывают результаты обследований и анализов, которые проходил отдыхающий перед оздоровительными процедурами.

Кроме того, в справке показывают перенесенные заболевания, текущее состояние здоровья, показания и противопоказания к лечению.

Как и где ее получить

В приказе Минздрава № 834н разъясняется, как в 2022 году сделать санаторно-курортную карту — ее получают у лечащего врача. Обычно за справкой формы 072/у обращаются к терапевту в поликлинику по месту жительства. Он дает направления на анализы и к другим медицинским специалистам узкой специализации.

Если не хотите долго ждать и стоять в очереди, то сможете оформить форму 072/у в лицензированной частной клинике. Но проходить медосмотр и сдавать анализы все равно придется.

Если едете в оздоровительное учреждение по путевке, то ее надо предъявить терапевту для оформления 072/у. После консультаций у узкопрофильных специалистов и сдачи анализов терапевт заполнит справку для санатория по информации из медкарты пациента.

Если не успели получить форму 072/у до отъезда, то ее придется сделать в санатории за дополнительную плату. Но учтите, что это займет несколько дней (обычно 2–3 дня), и в это время процедуры проводить не будут. Без справки ф. 072/у лечение не назначат.

Какие обследования надо пройти

Каждое оздоровительное учреждение самостоятельно определяет, какие анализы нужны для санаторно-курортной карты: полный набор исследований зависит от диагноза и выбранного лечения.

Но всем отдыхающим точно понадобятся:

осмотр и консультация терапевта и узкопрофильных специалистов; общий клинический анализ крови и мочи; уровень глюкозы в венозной крови; флюорография легких; электрокардиограмма грудной клетки; мазок на онкоцитологию (только для женщин).

Флюорограмму разрешают делать не чаще двух раз в год. Если у вас есть результат обследования, который сделали в текущем году, то проводить его повторно не надо. Покажите лечащему врачу готовый результат флюорографического исследования.

Сроки и стоимость оформления справки

В государственной поликлинике справку по ф. 072/у оформят бесплатно. Но это долго: сдача анализов, прохождение специалистов и подготовка заключения займут минимум две недели.

Если надо быстро оформить санаторно-курортную карту, то обратитесь в частную клинику или медицинский центр. Санаторную форму там сделают за 1–2 дня. Средняя цена такой услуги варьируется от 2 000 до 3 000 рублей и зависит от набора аналитических обследований и консультаций специалистов.

Срок действия анализов ограничен:

общий клинический анализ крови, мочи — 10 дней;

ЭКГ — не больше 6 месяцев;

флюорография легких — не больше 12 месяцев;

гинекологический мазок — 6 месяцев.

Важно! Чтобы успеть сдать все анализы и оформить медицинские документы для санатория, обратитесь к врачу максимум за 14 дней до отъезда в санаторий. Справка 072/у действует только два месяца.

Из-за коронавируса практически все санатории в дополнение к путевке и форме 072/у требуют справку о санэпидокружении — об отсутствии контактов с инфекционными больными. Ее выдает участковый врач в поликлинике или специалист в региональном отделении Роспотребнадзора. Этот медицинский документ действует только 3–5 дней: у каждого оздоровительного учреждения собственные требования.

Если делаете форму 072/у платно, то есть в частных медицинских центрах или клиниках, то возьмите с собой путевку, выписку из амбулаторной карты (если есть) и полис ОМС.

Если недавно делали флюорографию легких, ЭКГ или гинекологические анализы (обязательно для женщин), то они вам тоже понадобятся. Наличие собственных результатов сэкономит время и стоимость медицинских услуг.