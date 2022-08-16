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Декларация по УСН

Как изменится декларация по УСН

Налогоплательщикам на УСН, нужно быть внимательнее: декларация по УСН претерпела изменения. Читайте, какие именно.

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Какие документы смотреть

Актуальный бланк декларации по УСН утвержден приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

Но 12 августа 2022 на Едином портале для размещения проектов НПА был опубликован проект приказа ФНС, касающийся изменения формы этого отчета. Когда проект примут, заработает новая форма отчетности по УСН. 

Почему изменили форму декларации по УСН

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