Как изменится декларация по УСН

Какие документы смотреть
Актуальный бланк декларации по УСН утвержден приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.
Но 12 августа 2022 на Едином портале для размещения проектов НПА был опубликован проект приказа ФНС, касающийся изменения формы этого отчета. Когда проект примут, заработает новая форма отчетности по УСН.
Почему изменили форму декларации по УСН
Что изменится в декларации по УСН
Формат выгрузки
Когда сдавать новую декларацию по УСН
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.