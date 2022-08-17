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УСН

Что изменится по УСН с 2023 года

В следующем году будут новые сроки уплаты налога и сдачи декларации. И форма декларации тоже будет новой. Форму книги тоже планируют поменять.

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Что случилось

В июле вышли федеральные законы с поправками в НК, которые заработают с 2023 года.

Кроме того, Минфин подготовил законопроект с очередной партией изменений в НК для реализации основных направлений налоговой политики на 2023 — 2025 годы.

В этом материале разберем, что нового по УСН уже ввели со следующего года и что еще планируют ввести.

Декларация: новые сроки и новая форма

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