Что изменится по УСН с 2023 года

Что случилось

В июле вышли федеральные законы с поправками в НК, которые заработают с 2023 года.

Кроме того, Минфин подготовил законопроект с очередной партией изменений в НК для реализации основных направлений налоговой политики на 2023 — 2025 годы.

В этом материале разберем, что нового по УСН уже ввели со следующего года и что еще планируют ввести.