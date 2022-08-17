Что изменится по УСН с 2023 года

Что случилось
В июле вышли федеральные законы с поправками в НК, которые заработают с 2023 года.
Кроме того, Минфин подготовил законопроект с очередной партией изменений в НК для реализации основных направлений налоговой политики на 2023 — 2025 годы.
В этом материале разберем, что нового по УСН уже ввели со следующего года и что еще планируют ввести.
Декларация: новые сроки и новая форма
Книга доходов
Уплата налогов
Переезд бизнеса
Ювелиры
Инвестиционные советники
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.