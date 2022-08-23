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Когда бухгалтеру надо учесть дополнительные затраты из прошлых периодов

Нередко налоговики настаивают, что дополнительные расходы по прошлым операциям надо учесть в декларациях за прошлые периоды. Зачем им это так нужно, и как этому противостоять, расскажем далее.

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Ситуация

Компания получила и оплатила счета за поставку ресурсов за 2017-2018 годы. Но в 2019 получила от поставщика корректировочные документы: стоимость ресурсов оказалась выше. Эти дополнительные затраты компания решила отразить в декларации по налогу на прибыль в 2019 году.

Налоговики же решили, что организация обязана внести исправления в декларации за 2017-2018 годы. Учесть указанные дополнительные расходы в 2019 году, как минимум в полном объеме, нельзя.

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Обзоры для бухгалтера

Когда бухгалтеру надо учесть дополнительные затраты из прошлых периодов

Нередко налоговики настаивают, что дополнительные расходы по прошлым операциям надо учесть в декларациях за прошлые периоды. Зачем им это так нужно, и как этому противостоять, расскажем далее.

Когда бухгалтеру надо учесть дополнительные затраты из прошлых периодов

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