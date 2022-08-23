Когда бухгалтеру надо учесть дополнительные затраты из прошлых периодов

Ситуация

Компания получила и оплатила счета за поставку ресурсов за 2017-2018 годы. Но в 2019 получила от поставщика корректировочные документы: стоимость ресурсов оказалась выше. Эти дополнительные затраты компания решила отразить в декларации по налогу на прибыль в 2019 году.

Налоговики же решили, что организация обязана внести исправления в декларации за 2017-2018 годы. Учесть указанные дополнительные расходы в 2019 году, как минимум в полном объеме, нельзя.