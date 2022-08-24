IT-компанию исключили из реестра: что дальше

Что случилось
1 августа более 400 организаций попали под исключение из реестра аккредитованных IT-компаний.
Официально актуализация реестра произошла из-за того, что «для данных компаний деятельность в сфере информационных технологий не является основной».
Однако это исключение было наверняка не последним, т.к. власти решили поменять условия для включения компаний в реестр. Разбираемся, что будет с бизнесом, если
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