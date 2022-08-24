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IT-компании

IT-компанию исключили из реестра: что дальше

Многие IT-компании, которые потеряли статус аккредитованных, лишились возможности претендовать на ряд положенных преференций, но не всех. Некоторые льготы остались. Только получить их можно при определенных условиях.

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Что случилось

1 августа более 400 организаций попали под исключение из реестра аккредитованных IT-компаний.

Официально актуализация реестра произошла из-за того, что «для данных компаний деятельность в сфере информационных технологий не является основной».

Однако это исключение было наверняка не последним, т.к. власти решили поменять условия для включения компаний в реестр. Разбираемся, что будет с бизнесом, если

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