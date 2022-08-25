Как правильно уволить работника, который уходит в армию

Когда призывает государство
Основания для увольнения
Чтобы уволить сотрудника, которого призвали в армию, есть три основания:
- по независящим от сторон обстоятельствам (ст. 83 ТК);
- по соглашению сторон (ст. 78 ТК);
- по собственному желанию (ст. 80 ТК).
Последние два основания — только по желанию сотрудника.
Все три основания также можно применить, если работник уходит не на военную, а на альтернативную гражданскую службу.
Дата увольнения
Дату увольнения согласуйте с работником.
Закон не запрещает сотруднику работать вплоть до дня призыва, так и уволиться заранее.
Оформление документов
Когда увольняете сотрудника, оформите приказ об увольнении (ст. 84.1 ТК).
Сделайте запись в трудовой книжке: «призыв работника на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации» (ст. 66, 66.1 ТК).
Заполните форму СЗВ-ТД (постановление ПФР от 25.12.2019 № 730п). Подайте ее в отделение ПФР по месту регистрации компании (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
За нарушение срока подачи информации в ПФР есть административная ответственность (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП) По ней накажут должностное лицо компании. Это или предупреждение, или административный штраф от 300 до 500 руб.
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