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Как правильно уволить работника, который уходит в армию

Порядок увольнения работника, который уходит служить, зависит от того, добровольно он это делает или нет. Есть обязательный призыв, есть контрактная служба. Об особенностях процесса расскажем далее.

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Когда призывает государство

Основания для увольнения

Чтобы уволить сотрудника, которого призвали в армию, есть три основания:

Последние два основания — только по желанию сотрудника.

Все три основания также можно применить, если работник уходит не на военную, а на альтернативную гражданскую службу.

Дата увольнения

Дату увольнения согласуйте с работником.

Закон не запрещает сотруднику работать вплоть до дня призыва, так и уволиться заранее.

Оформление документов

Когда увольняете сотрудника, оформите приказ об увольнении (ст. 84.1 ТК).

Сделайте запись в трудовой книжке: «призыв работника на военную службу, пункт 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации» (ст. 66, 66.1 ТК).

Заполните форму СЗВ-ТД (постановление ПФР от 25.12.2019 № 730п). Подайте ее в отделение ПФР по месту регистрации компании (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

За нарушение срока подачи информации в ПФР есть административная ответственность (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП) По ней накажут должностное лицо компании. Это или предупреждение, или административный штраф от 300 до 500 руб.

Когда работник уходит на военный контракт

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Кадры

Как правильно уволить работника, который уходит в армию

Порядок увольнения работника, который уходит служить, зависит от того, добровольно он это делает или нет. Есть обязательный призыв, есть контрактная служба. Об особенностях процесса расскажем далее.

Как правильно уволить работника, который уходит в армию

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