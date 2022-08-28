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ПСН

Как верно считать доходы и оформлять первичку на патенте

Иногда предприниматели теряют право на ПСН из-за досадных ошибок в той же первичке. Разберемся, как поступать правильно.

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Условия учета доходов

Лимит по доходам — одно из важнейших условий применения ПСН. По закону, величина доходов от реализации по всем видам предпринимательской деятельности с начала календарного года не должна быть более 60 миллионов рублей.

Статья НК для определения величины доходов — 249. Согласно ей, к доходам относится «выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав».

Еще один важный момент — это метод для определения доходов. На ПСН используется кассовый метод (п. 2 ст. 346.53 НК РФ).

Наконец, дата получения дохода ИП на ПСН определяется как день:

  • выплаты дохода путем перечисления денег на счета предпринимателя в банках либо по его поручению на счета третьих лиц;
  • передачи дохода в натуральной форме;
  • получения иного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и погашения задолженности (оплаты) иным способом.

При вексельных расчетах датой получения дохода у ИП признается:

  • или дата оплаты векселя (день поступления денежных средств от векселедателя либо иного обязанного по указанному векселю лица);
  • или день передачи ИП указанного векселя по индоссаменту третьему лицу.

Особенности определения доходов

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