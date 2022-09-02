Что грозит за подделку подписи гендира

Совершая данное деяние, всегда помните о возможных последствиях. В нашей статье подробно разберем, какое деяние квалифицируется как подделка подписи и ответственность за нее.

Зачем сотрудники подделывают подписи руководителей

Представим ситуацию, когда руководитель организации спонтанно уехал в командировку в другую страну, город или просто заболел. При этом на производстве возникла необходимость экстренно подписать документы и заключить сделку (например, подписать договор купли-продажи).

Право подписи на подобных документах принадлежит только руководителю. Он просит своего сотрудника подписать документы за него, причем его же подписью. Сотрудник, выполняя поручение руководства, подделывает подпись.

Скорее всего, в бизнесе подобные ситуации нередки.

Однако тем, кто в них оказывается, стоит тщательно оценить все плюсы и минусы данного деяния. Иногда подобные действия могут остаться незамеченными, если лица не преследовали каких-либо корыстных целей и не нарушали законных прав и интересов другой стороны. В обратном случае контрагент будет иметь право на оспаривание сделки. Здесь последствия могут наступить и для руководителя, и для сотрудника, который подделал подпись.

В других ситуациях сотрудник компании может решиться на подделку подписи руководителя и без его волеизъявления. Причиной таких историй могут быть корыстные цели сотрудников.

При любых условиях, принимая соответствующее решение, ознакомьтесь с вероятной ответственностью, предусмотренной российским законодательством, за совершение деяния в виде подделки подписи.

Решение вопроса о том, какую меру ответственности применить, будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и последствий от совершенного деяния в виде подделки подписи.

Гражданско-правовая ответственность

Предусмотрена ГК или иными федеральными законами в части хозоборота. Выражается в том числе в признании сделки недействительной, договора незаключенным, во взыскании убытков, уплате штрафных санкций контрагенту.

Дисциплинарная ответственность

Предусмотрена ТК. Выражается в виде дисциплинарного взыскания по ст. 192 ТК (замечание, выговор, увольнение).

Административная ответственность

Предусмотрена ст. 19.23 КоАП. Ответственность по ней может наступить только для юрлиц и за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, подделку штампа, печати, бланка, их использование, передачу либо сбыт.

Наказание за совершение такого правонарушения — штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

Уголовная ответственность

Предусмотрена УК.

О ней мы расскажем в нашей статье далее.

Статья 327 УК о подделке подписи

Уголовная ответственность за подделку подписи предусмотрена статьей 327 УК. Часть 1 указанной статьи предусматривает наказание за подделку официального документа, который либо предоставляет права, либо освобождает от обязанностей. Суть данного преступления заключается в том, что подделка такого официального документа происходит в целях его использования или сбыта.

Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на срок до двух лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Как разъясняют методические рекомендации, утвержденные ФССП от 15.04.2013 № 04-4, способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым: подчистка, дописка, подделка подписи, заверение поддельной печатью, переклеивание фотографии.

Как показывает судебная практика, к официальным документам могут быть отнесены паспорт, медкнижки, больничные листы, дипломы об образовании и другие.

Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных официальных документов наказываются в соответствии с частью 3 статьи 327 УК. Наказание предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Получается, что по одной и той же статье к ответственности могут быть привлечены сразу несколько лиц. Первый — тот, кто подделывал подпись, например, сотрудник организации, а второй — тот, кто использовал поддельный документ, например директор организации, заведомо зная, что подпись подделана. В некоторых случаях и первым, и вторым может выступать одно и то же лицо.

Подделка какого-либо официального документа или его использование могут совершаться с целью сокрытия иного преступления. В этом случае статьей 327 УК предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на тот же срок.

В некоторых случаях подделка подписи используется в целях совершения другого преступления, например, хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество. Такое преступление квалифицируется по статье 159 УК как мошенничество. Наказание по указанной статье напрямую зависит от количества лиц, совершивших преступление, и размера причиненного ущерба.

Признаки подделки подписи

Подделку подписи можно выявить и самостоятельно. Ведь человек, в большинстве случаев, сможет отличить фальшивую подпись от своей. Исключение — подделка подписи профессиональными мошенниками.

В любом случае данное деяние требует доказывания. Поэтому, когда обнаружен факт подделки подписи, необходимо обратиться с заявлением в органы МВД или суд для защиты своих законных прав и интересов.

Одним из самых проверенных способов доказывания факта подделки подписи является почерковедческая экспертиза. Для ее проведения необходимо обратиться в специализированную экспертную компанию. Экспертиза может быть проведена и до обращения в правоохранительные органы по инициативе человека, чьи права и интересы были нарушены подделкой подписи, или суд, также и в процессе разбирательства по инициативе органа.

Экспертные организации используют различные методики распознавания подделки подписи. Это может быть и просто визуальная оценка подписи и с использованием технических средств в зависимости от сложности случая.

К основным признакам подделки подписи можно отнести:

неуверенное нанесение чернил, замедленность при написании (эффект дрожащей руки);

извилистые буквы, прерывистые линии;

присутствие следов карандаша или копировальной бумаги;

наличие загрязнений от стирания ластиком.

Способов подделки встречается множество, среди них можно выделить следующие виды подделки:

написание от руки;

копирование через копировальную бумагу;

обрисовка по предварительно написанному карандашом;

перерисовка на просвет;

подделка с помощью технических средств.

Некоторые поддельные подписи удается определить сразу же, сравнив с оригинальной подписью человека. В других случаях для распознавания подписи приходится прибегать к различным методам, в том числе и техническим.

Если в рамках уголовного дела возник вопрос о проведении почерковедческой экспертизы, то необходимо знать несколько моментов:

Согласно части 2 статьи 195 УПК судебную экспертизу может проводить только государственный судебный эксперт или иной эксперт из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Пленум Верховного Суда в Постановлении от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» разъясняет, что экспертиза по уголовному делу может быть проведена либо государственным экспертным учреждением, либо некоммерческой организацией, созданной в соответствии с ГК и ФЗ «О некоммерческих организациях», осуществляющих судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами. В случае если в рамках уголовного процесса экспертиза была проведена иной, не перечисленной выше организацией, то результаты такой экспертизы могут быть признаны недопустимым доказательством. А ее заключение подлежит исключению из материалов уголовного дела.

Ответственность за присвоение электронной подписи

Вопросам использования электронной подписи при совершении различных юридически значимых действий посвящен закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронная подпись — это информация в электронной форме о лице, подписывающем тот или иной документ. Создана электронная подпись для оптимизации процесса подписания документов как со стороны физлиц, так и со стороны представителей госорганов, в том числе в процессе их взаимодействия.

Каждому, кто оформляет электронную подпись, выдается специальный ключ электронной подписи, который необходим для подписания документов. Именно такой ключ является закрытой информацией, и сообщать о нем посторонним лицам не рекомендуется. Не имея ключа электронной подписи, воспользоваться ею не получится.

Помимо ключа, после оформления электронной подписи выдают еще и ключ проверки электронной подписи, необходимый для проверки подлинности подписи и непосредственно связанный с ключом электронной подписи.

Однако ключ проверки по сравнению с ключом подписи является открытым. Доступ к нему будут иметь лица, получившие подписанный документ, для того чтобы проверить подлинность данной подписи.

Третьим документом, который выдадут после оформления электронной подписи, будет сертификат ключа проверки подписи. Данный сертификат подтвердит принадлежность ключа проверки.

Закон выделяет два вида электронных подписей:

простая электронная подпись;

усиленная электронная подпись (для ее получения потребуется обращение в удостоверяющий центр. Данная электронная подпись бывает квалифицированная и неквалифицированная).

Статья 10 закона № 63-ФЗ относит к обязанностям участников электронного взаимодействия при использовании электронных подписей обеспечение конфиденциальности электронных ключей и недопущение их использования без согласия владельцев.

Таким образом, владелец подписи несет ответственность за использование своей электронной подписи и передачу ее третьим лицам.

На практике могут возникнуть ситуации, при которых электронная подпись может быть оформлена только у руководителя организации. Некоторые главы компаний осознанно передают свой ключ подписи другим лицам (сотрудникам), например, для заверения контрактных документов при проведении закупок или бухгалтерской отчетности.

В подобных ситуациях руководители всегда действуют на свой страх и риск. Ведь неизвестно, как тот или иной сотрудник может повести себя в различных ситуациях. В том, что не будет он использовать полученный ключ электронной подписи в своих корыстных целях, никогда нет 100-процентной уверенности.

Судебная практика по данным вопросам противоречива. Суды могут оценить получение третьим лицом ключа электронной подписи руководителя как небрежность или недосмотр владельца такой подписи.

Повторимся — ответственность за хранение и передачу ключа электронной подписи лежит лишь на владельце. Поэтому чтобы доказать свою невиновность и непричастность к совершению преступления, например, в виде незаконно заключенных сделок, нужно будет постараться.

Однако обращаем внимание на то, что передача электронной подписи по закону является ненаказуемым деянием. Наказание может последовать за те деяния, которые совершаются посредством использования такой подписи.

Также отметим, что закон не предусматривает возможности передачи права пользования электронной подписи третьему лицу. Поэтому передавать ее по доверенности также не рекомендуем.

Во избежание возможных рисков воспользуйтесь более простым и правильным способом — официально передайте полномочия на подписание ряда документов другим сотрудникам в организации. Тогда не придется передавать кому-либо свою электронную подпись.

Как законно подписать документы за другое лицо

Подписать документы за своего руководителя можно на законных основаниях. Для этого потребуется правильно оформленная передача полномочий. Предоставить право подписи отдельным лицам компании вместо директора возможно сразу по всем вопросам или только по отдельным направлениям, также на время отсутствия директора либо на постоянной основе. Для различных случаев существуют разные варианты.

Например, право первой подписи может быть передано при первичном распределении обязанностей в организации (например, при ее создании). Так, руководителю кадровой службы может быть передано право принимать сотрудников на работу без согласования с руководителем. Также главному бухгалтеру может быть передано право подписи руководителя различных финансовых документов. Как правило, подобная передача полномочий оформляется приказом руководителя.

В других случаях может потребоваться оформление доверенности от имени директора. При составлении укажите в доверенности дату, Ф.И.О. работника, которому выдаете доверенность, право подписывать документы, их вид и перечень.

Обратите внимание, что передача права подписи возможна от руководителя другому лицу, только если он наделен таким правом. Бывают случаи, когда в одной крупной организации может быть несколько руководителей и между ними поделены обязанности, в том числе и в части подписания документов. В этих обстоятельствах один руководитель не может передать право подписи документов, которым наделен другой руководитель.

Когда директор компании временно отсутствует на рабочем месте по причине болезни, отпуска или нахождения в командировке, возможно оформление временного исполнения обязанностей другому лицу. В таких случаях на документах организации уполномоченное лицо будет проставлять свою подпись с указанием на то, что он является исполняющим обязанности директора. Как правило, данное назначение также оформляется приказом. При этом исполнение обязанностей директора осуществляется без отстранения от основной работы.

Подделка подписи директора: примеры из судебной практики

Суды различных инстанций при рассмотрении дел о хищении денежных средств, в которых была подделка подписи на документах, приходят к однозначному выводу: убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на чекодателя, подделывавшего подпись.

Для примера: постановления Президиума ВАС от 14.07.2009 № 9577/08 по делу № А31-404/2007-22, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.07.2015 № Ф03-2704/2015 по делу № А51-26838/2014. В указанных выше судебных решениях подпись руководителя подделывалась на чеках главными бухгалтерами для получения денежных средств посредством обращения в кредитные (банковские) организации.

Также в судебной практике встречаются дела, когда подделка подписи происходит не по инициативе подписавшего, а по «просьбе» руководителя или иных лиц. С примером такого дела можно ознакомиться в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2017 № 15АП-6957/2017 по делу № А53-25220/2016.