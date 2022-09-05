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Счета-фактуры

Кому и как можно доверить подписывать счета-фактуры

Даже у средних компаний число счетов-фактур может исчисляться сотнями. Если директор станет сам подписывать все эти документы, он будет заниматься только этим. Поэтому обычно подписывают счета-фактуры специально уполномоченные люди. Рассказываем как оформить им доверенность.

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Как выдать доверенность от организации

Кому можно доверить подписание доверенности. Подписывать счета-фактуры организации можно доверить как физлицу, так и юридическому лицу. Например, это может быть бухгалтерская компания, которая ведет ваш учет.

Физлицо может быть любое — даже не обязательно сотрудник компании. Нельзя оформить доверенность только на должностных лиц налоговой инспекции, таможенных органов, ОВД, судей, следователей и прокуроров (п. 2 ст. 29 НК).

Как оформить доверенность. Составить доверенность можно на обычном листе. Заверять ее у нотариуса не нужно (п. 3 ст. 29 НК, п. 1 ст. 185, п. 4 ст. 185.1 ГК). В одной доверенности вы можете указать сразу несколько лиц, которым доверяете право подписи счетов-фактур (п. 5 ст. 185 ГК).

Что должно быть в документе. Чтобы заполнить доверенность, воспользуйтесь Методическими рекомендациями по удостоверению доверенностей. Они находятся в письме Федеральной нотариальной палаты от 22.07.2016 № 2668/03-16-3.

В шапке доверенности напишите «Доверенность». Укажите ее номер, место и дату составления. Без даты доверенность недействительна (п. 1 ст. 186 ГК). Для указания места достаточно назвать город.

В основном тексте укажите:

  • реквизиты компании;
  • полное название организации, ее адрес, ОГРН, ИНН и КПП;
  • должность, Ф.И.О. лица, которое от имени компании подписывает доверенность, а также название документа, который дает ему полномочия — например, Устав;
  • данные того, кому компания доверяет подписывать счета-фактуры;
  • срок действия доверенности;
  • подписи сторон.

Если доверенность выписываете на физлицо, укажите должность, Ф.И.О., дату и место рождения, данные паспорта и адрес регистрации. Когда доверенность выписываете на организацию, укажите ее полное название, адрес, ОГРН, ИНН и КПП.

Срок доверенности может быть любым. Если его не указать, она действует один год (п. 1 ст. 186 ГК).

Как передоверить доверенность. Компания вправе разрешить или запретить доверенному лицу передоверять право подписи счетов-фактур (п. 1 ст. 187 ГК). Если разрешили, то в тексте документа надо указать: «Доверенность выдана без права передоверия» или «Доверенность выдана с правом передоверия».

Если доверенное физлицо захочет передоверить полномочия, то свою доверенность оно должно заверить у нотариуса (п. 3 ст. 187 ГК). Если доверенное лицо — юридическое, ему нотариус не нужен (п. 3 ст. 187 ГК).

Как выдать доверенность от предпринимателя

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