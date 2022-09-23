Пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2022 году

Кому выплачивается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, согласно ч. 1 ст. 11.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, может выплачиваться одному из родителей либо родственнику, или опекуну, ухаживающему за ребенком и находящемуся в отпуске по этой причине.

Пособие назначат только в том случае, если второй родитель или они оба (например, если выплату оформляет бабушка) такую поддержку не получают. В случае если за ребенком ухаживают сразу несколько лиц, право на пособие предоставляется только одному из них — ч. 4 ст. 11.1 закона № 255-ФЗ.

Таким образом, для назначения пособия необходимо:

пребывание в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; быть родителем, опекуном или родственником ребенка.

Порядок выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Порядок выплаты пособия регламентируется приказом Минтруда от 29.09.2020 № 668н (далее — порядок).

Обратите внимание, что в 2022 году для назначения пособия по уходу за ребенком работник должен, по-прежнему, подать заявление (ч. 10 ст. 13 Закона № 255-ФЗ, п. 34 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010). Форму этого заявления утверждает ФСС по согласованию с Минтрудом (п. 34 Правил, ч. 1 ст. 2.2 закона № 255-ФЗ, п. 1 Положения о Минтруде). В настоящее время она еще не утверждена.

Поэтому, проверьте, чтобы в заявлении работник указал сведения, перечисленные в пп. 7, 8 порядка:

наименование работодателя (организации или ИП);

Ф.И.О. заявителя и его статус (мать, отец, бабушка, опекун);

документ, удостоверяющий личность и его реквизиты;

место жительства по прописке или документу о регистрации;

место фактического проживания;

наименование пособия — по уходу за ребенком до 1,5 лет;

способ получения пособия (по почте, на личный банковский счет заявителя);

реквизиты банковского счета получателя пособия;

личную подпись заявителя.

Кроме заявления получите от работника сведения о застрахованном лице по форме, установленной приказом ФСС от 04.02.2021 № 25. Этот документ работник подает на бумаге или электронно при зачислении на работу или уже в период деятельности (п. п. 5, 6 Правил получения ФСС сведений).

Если нужно, получите от работника заявление о замене лет в расчетном периоде (ч. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 7 Положения об особенностях назначения и выплаты пособий по ВНиМ, пп. «б» п. 35 Правил получения ФСС РФ сведений).

Помимо документов (сведений), полученных от работника, необходимо направить в ФСС сведения, указанные в п. 35 Правил получения ФСС сведений:

сведения о датах начала и окончания отпуска по уходу за ребенком;

сведения о продолжительности рабочего времени — если на момент наступления страхового случая застрахованное лицо работает на условиях неполной рабочей недели, неполного рабочего дня.

По запросу фонда предоставьте ему также сведения, перечень которых приведен в п. 36 названных Правил (в объеме, предусмотренном в запросе):

сведения о суммах выплат и иных вознаграждений, которые включались в базу для начисления страховых взносов, с разбивкой по годам расчетного периода;

сведения о районном коэффициенте, используемом при исчислении пособий;

сведения о количестве календарных дней в расчетном периоде, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты, — если на сохраняемую зарплату за этот период страховые взносы не начислялись.

Сведения нужно направить в течение трех рабочих дней со дня подачи работником заявления.

Остальные сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия, фонд получит в рамках межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установленном в п. п. 37 — 40, 42 Правил получения ФСС РФ сведений.

Обратиться за выплатой пособия работник может не позднее 6 месяцев со дня исполнения ребенку 1,5 лет (ч. 2.1 ст. 12 закона № 255-ФЗ).

Непредставление документов в ФСС может привести к штрафу должностного лица от 300 до 500 рублей — ч. 4 ст. 15.33 КоАП.

При подаче документов (сведения) не в полном объеме, территориальный орган ФСС РФ направит извещение о представлении недостающих сведений и документов (п. 10 Правил получения ФСС РФ сведений).

Если после назначения пособия будет обнаружено, что представлены недостоверные сведения, влияющие на его выплату, территориальный орган ФСС потребует возместить излишне понесенные расходы (ч. 4 ст. 4.7 закона № 255-ФЗ).

Кроме того, представление недостоверных сведении и документов может привести к излишним расходам на выплату пособия, с организации могут взыскать штраф в размере 20% от суммы переплаты. Он составит не более 5 000 руб. и не менее 1 000 руб. (ч. 2 ст. 15.2 закона № 255-ФЗ). Нарушение срока подачи сведений грозит штрафом в размере 5 000 руб. (ч. 3 ст. 15.2 закона № 255-ФЗ).

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2022 году

Пособие назначается в размере 40% среднего заработка работника за полный календарный месяц. При этом размер пособия ограничен максимальным и минимальным размерами.

Рассмотрим подробнее, какие действуют ограничения по указанным размерам в 2022 году.

Максимально возможный размер пособия зависит от предельных величин базы для расчета страховых взносов (СВ) за 2 года перед началом отпуска по уходу за ребенком.

Для его исчисления используют формулы (ч. 3.3, 5.1 ст. 14, ч. 1 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ):

ПВСЗ = сумма предельных величин базы для расчета СВ за 2 года / 730, где

ПВСЗ — предельная величина среднедневного заработка;

МРП = ПВСЗ х 30.4×40 процентов.

МРП — максимальный размер пособия за полный календарный месяц.

Если отпуск начался в 2022 году

ПВЗС — 2 572,60 рубля (966 000 руб. + 912 000 руб.) / 730).

МРП — 31 282,82 рубля (2 572,60 руб. x 30.4×40 процентов).

Максимальный размер пособия по уходу за вторым, третьим (и более) ребенком до полутора лет рассчитывается аналогично.

Если в 2022 году предоставлен отпуск по уходу за двумя детьми до полутора лет, сумма пособия не может превышать 62 565,64 рубля (31 282,82 руб. x 2). Такая ситуация возможна в случаях рождения:

двойняшек и предоставления отпуска по уходу за ними;

второго чада и окончания декретного отпуска в связи с этим событием и предоставлением отпуска по уходу за двумя детьми, поскольку первому еще не исполнилось 1,5 года.

При этом сколько бы ни было детей, сумма пособия по уходу за ними до полутора лет не может превышать 100% среднего заработка сотрудника — ч. 2 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ, ст. 15 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.

Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет в 2022 году 31 282,82 рубля.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет не может быть ниже:

минимального размера пособия для неработающих граждан . Этот показатель индексируется ежегодно с 1 февраля — ст. 4.2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. С учетом коэффициента 1,084, установленного с 01.02.2022 п. 1 постановления Правительства от 27.01.2022 № 57, размер пособия равен 7 677,81 рублям, до 31.01.2022 (включительно) его величина была 7 082,85 (постановление Правительства от 28.01.2021 № 73).

. Этот показатель индексируется ежегодно с 1 февраля — ст. 4.2 Закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. С учетом коэффициента 1,084, установленного с 01.02.2022 п. 1 постановления Правительства от 27.01.2022 № 57, размер пособия равен 7 677,81 рублям, до 31.01.2022 (включительно) его величина была 7 082,85 (постановление Правительства от 28.01.2021 № 73). пособия, исчисленного исходя из МРОТ. Сумма такого пособия для отпуска по уходу, стартовавшего в 2022 году, не может быть меньше 5 556 рублей (13 890 руб. x 40 процентов) — п. п. 8, 24 Положения об исчислении пособий по ВНиМ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540.

В районах и местностях применения районных коэффициентов к зарплате минимальный и максимальный размеры пособия рассчитываются с их учетом — ч. 2 ст. 15 закона № 81-ФЗ.

Получается, что величина минимального пособия для неработающих граждан выше размера пособия, исчисленного из МРОТ: 7 677.81 руб. > 5 556 рублей. Поэтому если пособие, рассчитанное из фактического заработка, выше минимального пособия, то оно превышает и размер пособия, определенного исходя из МРОТ.

В случае если получатель пособия на дату начала отпуска по уходу трудился на условиях неполного рабочего дня, средний заработок для расчета пособия исчисляется пропорционально длительности рабочего времени. Условие о том, что размер рассчитанного таким образом пособия не может быть ниже минимального размера пособия (7 677,81 рубля), сохраняется.

Если детей до полутора лет двое и более, сумма пособия не может быть менее просуммированного минимального размера пособия — ч. 2 ст. 11.2 закона № 255-ФЗ, ст. 15 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ.

К примеру, с 01.01.2022 сотрудница пребывает в отпуске по уходу за двумя малышами до 1,5 лет.

Размер минимального пособия за двоих детей составляет

за январь 2022 — 14 165,70 рублей (7 082,85 руб. x 2).

за февраль 2022 — 15 355,62 (7 677,81×2).

Расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Алгоритм расчета пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет следующий.

1. Рассчитывается средний дневной заработок сотрудника (СДЗ).

Согласно частям 3.1, 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. п. 13, 20 Положения, утвержденного постановлением Правительства от 11.09.2021 № 1540:

СДЗ = выплаты за расчетный период / количество календарных дней в расчетном периоде.

Выплаты за расчетный период принимают только те, с которых начисляются взносы на ВНиМ. Сведения о заработке с предыдущего места работы берут из соответствующей справки.

Расчетный период — это два календарных года перед предоставлением отпуска по уходу за ребенком. Так, если работница уйдет в отпуск в мае 2022 года, расчетный период — с 01.01.2020 по 31.12.2021. Если на это время пришелся отпуск по БиР, расчетный период можно заменить.

Количество календарных дней определяется как разница между фактическим числом календарных дней в расчетном периоде и количеством календарных дней, в которых работник пребывал:

на больничном;

в отпуске по БиР;

в отпуске по уходу за ребенком;

при исполнении государственных, общественных и семейных (уход за детьми-инвалидами) обязанностей с освобождением от работы и сохранением зарплаты, если за этот период она не облагалась СВ на ВНиМ.

1.Определяется максимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособия.

В 2022 году этот показатель равен 2 572,60 рублям (966 000 руб. + 912 000 руб.) / 730).

2. Сравнивается средний дневной заработок сотрудника с аналогичным предельно возможным показателем для расчета пособия (ПВСЗ). Если СДЗ работника выше ПВСЗ, для расчета применяют предельную величину (ПВСЗ), то есть 2 572,60 рубля.

3. Сравнивается средний дневной заработок работника со средним дневным заработком, рассчитанным из МРОТ на дату начала отпуска по уходу за ребенком. Если средний дневной заработок работника окажется меньше, для расчета применяют средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ. Если в данной местности действует районный коэффициент к зарплате, при расчете применяется МРОТ с его учетом. Если средний дневной заработок сотрудника окажется в пределах между ПВСЗ и аналогичным показателем, рассчитанным из МРОТ, тогда для расчета пособия используют именно его.

2. Определяется размер пособия за полный календарный месяц

По формуле (ч. 1 ст. 11.2, ч. 5.1, 5.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ):

Размер пособия за полный календарный месяц = средний дневной заработок х 30.4×40 процентов.

3. Размер пособия за полный календарный месяц сравнивается с минимальным размером пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Если полученная сумма меньше минимального размера или равна ему, пособие выплачивается в минимальном размере. Если полученная сумма пособия больше минимального размера, то выплачивается именно она.

Пример

Работница с 22.01.2022 планирует уйти в отпуск по уходу за ребенком. Расчетный период — 2020 и 2021 годы. В течение расчетного периода женщина была на больничном 17 дней и 41 день пребывала в отпуске по уходу за ребенком. Выплаты за 2020 год — 276 000 рублей, за 2021 год — 328 000 рублей.

Число дней в расчетном периоде — 673 (366 + 365 — 17 — 41).

Средний дневной заработок — 897,47 рубля (276 000 руб. + 328 000 руб.) / 673.

897,47 рубля 456,66 рубля (средний дневной заработок, исчисленный исходя из МРОТ (13 890 руб. x 24 / 730).

Значит, для расчета пособия применяется фактический средний дневной заработок работницы.

Ежемесячное пособие за полный календарный месяц — 10 913,24 рубля (897,47 руб. х 30.4×40 процентов).

10 913,24 рубля > 7 082,85 рубля (минимальный размер ежемесячного пособия за январь 2022).

10 913,24 рубля

Пособие за первый неполный месяц отпуска — 3 872,44 рубля (10 913,24 руб. / 31×11)

Сроки выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет

Согласно ч. 1 ст. 15 закона № 255-ФЗ, срок выплаты пособия — не более 10 рабочих дней со дня представления в ФСС необходимых документов (сведений).