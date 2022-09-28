Проверьте себя и скорее исправляйтесь, если не сделали.
Карточка дня. Что вам надо было успеть 28 сентября
Итак, важные пункты по уплате налогов такие.
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