Налоги, взносы, пошлины

Карточка дня. Что вам надо было успеть 28 сентября

Итак, важные пункты по уплате налогов такие.

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Карточка дня. Что вам надо было успеть 28 сентября

Проверьте себя и скорее исправляйтесь, если не сделали. 

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Повышение квалификации

Мобилизация

Студентов всех вузов освободят от частичной мобилизации

Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов и лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Мобилизация

Мобилизация: каких специалистов не призовут

Впереди вас ждет серия статей, которые будут посвящены нормативной базе, связанной с мобилизацией. И если мы говорим о правительственных чиновниках экономического блока, то в части, касающейся мобилизации, они работают очень быстро и очень качественно. Их бы усилия, да в нужном бы направлении…

Мобилизация: каких специалистов не призовут

Мероприятия

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