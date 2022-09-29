Какие нормативные акты сейчас приняли по трудовым правам мобилизованных

Что случилось
Принят один нормативный акт и два законопроекта, которые касаются трудовых прав мобилизованных граждан:
- постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677;
- законопроект № 112293-8 с поправками в ТК;
- законопроект № 101311-8 с поправками в разные законы (о персучете, пенсиях, госслужащих).
Кроме того, вышло много разъяснений на эту трудовую тему. Но слова к делу не пришьешь. Поэтому этот обзор — о том, что есть в нормативке.
Постановление № 1677
Поправки в ТК
Поправки в другие законы
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