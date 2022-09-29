Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Трудовое право

Какие нормативные акты сейчас приняли по трудовым правам мобилизованных

Рассказываем, какие трудовые нормы для мобилизованных уже приняты и какие примут в ближайшее время.

Версия для печати
Какие нормативные акты сейчас приняли по трудовым правам мобилизованных

Что случилось

Принят один нормативный акт и два законопроекта, которые касаются трудовых прав мобилизованных граждан:

  • постановление Правительства от 22.09.2022 № 1677;
  • законопроект № 112293-8 с поправками в ТК;
  • законопроект № 101311-8 с поправками в разные законы (о персучете, пенсиях, госслужащих).

Кроме того, вышло много разъяснений на эту трудовую тему. Но слова к делу не пришьешь. Поэтому этот обзор — о том, что есть в нормативке.

Постановление № 1677

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Детские пособия

Расчетный период для универсального пособия будет не такой, как для пособий на детей до 3 и до 17 лет

С 2023 года вместо пособий на детей до 3 лет, на детей с 3 до 7 лет, на детей с 8 до 17 лет, для беременных будет одно универсальное пособие. Расчетный период по нему – 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Повышение квалификации

Реорганизация компании

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Реорганизация — это изменение внутренней составляющей юридического лица, при котором не происходит ликвидации, а происходит переход юридической формы в другие образования. При этом происходит передача прав другому юридическому лицу. Расскажем подробнее о процессе и способах реорганизации.

Реорганизация компании: что нужно знать бухгалтеру

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Регистрация и ликвидация бизнеса

В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще + чек-лист по закрытию бизнеса

Сейчас процедура закрытия недействующего юрлица занимает от 6 до 12 месяцев. Плюс сборы всех необходимых документов. Предприниматели не готовы к такому и просто бросают бизнес, не сдают отчетность, не ведут деятельность. Объясняем, что изменится.

В 2023 году изменятся правила ликвидации юрлиц. Закрыть бизнес станет проще + чек-лист по закрытию бизнеса
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру

Вопросы об особенностях командировок в ДНР и ЛНР были актуальны до проведения референдумов. Но не факт, что эти республики сразу войдут в состав России. Поэтому с письмом Минфина от 14.09.2022 № 03-04-07/88983 стоит ознакомиться.

Командировка в ДНР и ЛНР: что учесть бухгалтеру
Читать еще