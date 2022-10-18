Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных

Что случилось

ФНС выпустила письмо от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@ с обзором судебной практики по применению статьи 54.1 НК РФ.

Из судебной практики следует, что выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности в более высоком размере (что по сути означало бы применение санкции).

Да, налоги доначислят, но таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом.

То есть речь идет о так называемой налоговой реконструкции. Но не всегда ее можно применить.

Далее — обзор ситуаций.