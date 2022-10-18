Для налоговой реконструкции технических контрагентов заменяют на реальных

Что случилось
ФНС выпустила письмо от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@ с обзором судебной практики по применению статьи 54.1 НК РФ.
Из судебной практики следует, что выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности в более высоком размере (что по сути означало бы применение санкции).
Да, налоги доначислят, но таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом.
То есть речь идет о так называемой налоговой реконструкции. Но не всегда ее можно применить.
Далее — обзор ситуаций.
Отказ в реконструкции
Неправомерны расходы только на наценку «техничек»
Рокировка в книге покупок
Есть реальный поставщик — есть расходы
Нельзя принять НДС на вычет по схемным сделкам
Вычет по НДС нельзя, расходы для прибыли можно
Налоги доначислят, убрав из цепочки технические компании
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