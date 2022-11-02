Трудовые отношения

Мошенничество, покрытое тайной. Как компания обманула тайных покупателей

Работа «тайным покупателем» интересна по многим причинам. Можно работать в свободное от других дел время или совмещать работу с прогулкой с детьми. Нагрузка зависит только от свободного времени и желания – никакой «принудиловки». Однако минус такой работы в том, что даже очень добросовестный сотрудник не защищен от отсутствия выплат со стороны работодателя.

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Мошенничество, покрытое тайной. Как компания обманула тайных покупателей
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Так произошло с «тайными покупателями», которых нанимала для проверки своих клиентов компания 4service.

Сама компания позиционирует себя как «международный исследовательский холдинг с главным офисом в столице Австрии Вене». И цели декларируются «благородные» – улучшение качества жизни людей, которые покупают товары и услуги.

По данным на конец 2021 года, среди контрагентов 4service – несколько тысяч крупнейших российских компаний из самых разных секторов экономики – это и банки (Альфабанк, ВТБ-Лизинг, Юникредит, РосЕвробанк, ТрансКредитБанк), и автосалоны (Ауди, Рено, Мерседес), и рестораны (Чайхана, Грабли, Две палочки, Елки-палки, Крошка Картошка, Папа Джонс), и турагентства (TUI), провайдеры и производители «железа» и ПО (1С, Intel, Samsung, Ростелеком), а также мебельные магазины, салоны оптики, одежды и обуви, страховые компании.

Казалось бы, успешный бизнес, большая сеть сотрудников, готовых «по свистку» отправиться на проверку и в тот же день прислать подробный отчет. Однако без объяснения причин компания в начале 2022 года прекратила выплаты «тайным покупателям» и престала отвечать им на сообщения.

Служба поддержки сначала просила «потерпеть», потом перестала выходить на связь. А в скором времени компания сменила название на «Сервизория» и со всеми претензиями стала отправлять в 4service – классическая схема ухода от ответственности.

Многое становится на свои места, когда выясняется, что компания была основана в 2001 году в Киеве, и только потом деятельность фирмы расширилась на 52 страны.

Кто-то лишился небольших денег – 2-4 тыс. рублей, а кто-то не смог получить оплату за полугодовую работу – суммы превышают 100 тыс. рублей.

Например, Игорь Р. с декабря 2021 года по март 2022-го выполнил несколько десятков проверок и заработал больше 93 тыс. рублей, которые до сих пор не получил.

Маргарита Г. с октября 2021 года по март 2022-го выполняла проверки, вкладывая в покупки собственные деньги. Среди объектов проверки были продуктовые магазины «Пятерочка» и «Перекресток», супермаркет электроники «Ситилинк», магазин кроватей и матрасов «Орматек» и другие компании. Разумеется, расходы никто не возместил, а денег за работу не заплатил.

Анастасия Р. с декабря по март проверяла торговые точки в Уфе и заработала больше 80 тыс. рублей, которые не получила.

Елена З. работала в 4service тайным покупателем с октября по декабрь 2021 года и с января по март 2022-го. Успела заработать 78 тыс. рублей.

И это лишь небольшая часть айсберга – всего деньги не получили боле 200 человек.

Сейчас бывшие сотрудники компании готовят коллективный иск в суд. Однако перспективы судебных разбирательств весьма туманны.

В первую очередь, выяснилось, что всю работу «тайные покупатели» выполняли «по объявлению» – брали «заказы», которые им присылал «куратор», а в ответ отправляли отчет о проделанной работе.

Из документов у большинства из них только скриншоты переписок с этим самым «куратором» и документы об оплате за предыдущие проверки. Примет ли их суд в качестве доказательств выполненной, но не оплаченной работы – большой вопрос.

Особо продвинутые сумели заключить с 4service договор на возмездное оказание услуг. Он предполагает, что компания обязуется произвести выплаты не позднее 40 дней с момента проверки и после 20 числа следующего месяца. На практике, конечно, эти обязательства выполнены не были.

И последнее – неизвестно, как суд взыщет задолженность, если 4service прекратила юридическую активность. В личной переписке «кураторы» упоминали, что преемницей этой компании стало ООО «Сервизория», однако адвокатам потерпевших предстоит доказать, что долг есть, а затем добиться его погашения со стороны «Сервизории». Это непростая работа.

Юристы межрегионального профессионального союза работников частных агентств занятости и кадровых агентств «Правда труда», который готовится помогать обманутым «тайным покупателем», объяснили, что главная проблема в этой ситуации – отсутствие трудового договора.

«Все трудовые отношения с работодателем – а в данном случае речь идет именно о работе: выполнении работы по поручению компании в интересах третьих лиц – должны быть закреплены трудовым договором. Это требование закона.

Даже если работа оформлена по договору гражданско-правового характера, или никакого договора вовсе нет, суд все равно признает такие отношения трудовыми и взыщет с компании не только минимальную заработную плату (а это, на минуточку, 15 тыс. рублей в месяц), но и все неустойки – неоплаченный отпуск, компенсации при увольнении, выплаты на время трудоустройства и т.д.

Так что перспектива судиться с 4service у обманутых „тайных покупателей“ есть. Главное, найти хорошего юриста и запастись терпением – как показывает наша практика, такие дела могут затянуться на несколько лет. Лучше, если иск будет коллективным, потому что повторение одних и тех же мошеннических паттернов с разными людьми будет свидетельствовать о намеренных действиях компании по обману работников», – рассказали в «Правде труда».

Сейчас компания 4service уже под маркой «Сервизория» продолжает набирать клиентов среди b2c проектов. Недавно объявление о наборе тайных покупателей от «Сервизории» обнаружилось в одной из социальных сетей для проверки крупного фитнес-центра в Казани. А значит в полку обманутых «тайных покупателей» скоро может быть пополнение.

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