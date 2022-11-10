За невозврат кредитов отвечает сам банк. Так считает Верховный суд

Что случилось

ВС вынес определение от 24 октября 2022 № 307-ЭС22-12512 по делу об отказе в списании долгов гражданина-банкрота. Пенсионерка Елена Щеголева взяла в Альфа-банке и Сбербанке кредиты на сумму 2,25 млн руб., но не удалось их вернуть, поэтому пришлось обанкротиться. В ноябре 2021 года Арбитражный суд Архангельской области произошла реализация имущества должников, но отправление было написано ее долги. Апелляция и кассация спасения решение в силе.

В судебных актах также говорится, что Елена Щеголева «не подтвердила отказоустойчивость» займов и «намеренно уклонялась» от отказа от долгов.

Щеголева подала жалобу в ВС, указав на отсутствие доказательств ее противоправного и недобросовестного поведения. Дело передали в экономколлегию, которая выполнила должницу от обязательств.

Позиция ВС

ВС объяснила, что накопление долгов перед банками можно счесть недобросовестным «лишь в случае сокрытия сведений о величине» (размер дохода, место работы, другие долги и др.) либо «предоставления заведомо недостоверной информации». Но в этом деле ничего не было, не выявлено и признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

Коллегия отметила, что «банки, являясь профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для оценки кредитоспособности гражданина» и принимают решение о выдаче средств по результатам проверок.

Поэтому в случае одобрения кредита «последующая ссылка банка на неразумные действия заемщика, взявшего на себя чрезмерные обязательства в отсутствие соответствующего источника погашения кредита, не может быть принята во внимание», говорится в решении.

Так, ВС возлагает риски некачественной проверки на банк, если ему представлена вся информация об имущественном положении гражданина. Последовательные разъяснения ВС, защищающие добросовестных должников, в конечном итоге подталкивают руководство банков к пересмотру операций по финансово-кредитным положениям.