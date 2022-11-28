Почему российские женщины уезжают за границу

Как возникла статья

Мы решили в этом году собрать знакомых, друзей в коворкинг центре для совместной встречи 2023 года, в ночь с 31 на 1, я стал приглашать всех лично, кто мне симпатичен, со всей страны.

Диапазон возраста от 35 до 65 лет, мужчины и женщины, разных профессий, только одно условие – чтобы приехали без детей, для активного участия в конкурсах, танцах и пр. Стоимость участия символическая, все напитки и продукты каждый приносит сам на всех – такие демократические условия специально, чтобы никто не притащил себе красной рыбы с икрой и дорогих спиртных напитков (жадность не даст!). Итак мы постоянно, круглые сутки впечатляем всех вокруг гаджетами, машинами, одеждой и постами в социальных сетях.

Я пригласил несколько десятков человек. Понятно, что кто-то сразу сказал, что, мол, семейный праздник и только с родственниками. Но есть достаточно людей, кто по разным причинам уже живет без детей или переехал в другой город, развелся и пр.

Кто заинтересовался – уточняли подробности, большинство таких были семейные пары или одинокие мужчины. А вот с девушками для меня произошло открытие – несколько одиноких уверенно сказали, что они уже купили себя встречу нового года за границей!

Когда я стал им приводить пример, про нашу встречу этого (2022 года) в московском сообществе предпринимателей за городом, где было свыше 100 свободных мужчин – они саркастически и язвительно стали реагировать. Недоверие чувствовалось однозначно, только степень доверия ко мне, по прошлому человеческому общению, не позволяло им проявить более открыто эмоции неприятия получаемой информации.

Повторюсь, что ни один из десятков мужчин, не сказал, что он собирается встречать новый год за границей, хотя пару человек в момент переписки в WhatsApp находились далеко за пределами России. Несмотря на это, стали уточнять детали, один сразу спросил про стоимость проживания в отелях Краснодара в новогоднюю ночь, аналогичные вопросы задала пара из Москвы.

Мои мысли от полученной информации

Конечно, меня очень расстроила такая реакция, одних из самых образованных и успешных, с обывательской точки зрения наших женщин. Но это эмоциональная часть моего восприятия. Дальше немного порассуждаю на эту тему.

Я вспомнил свой пост в фейсбуке в прошлом году, где я предложил обратить внимания на знакомого друга программиста 49 лет, находящегося в поиске жены, пост можно найти на моей странице и почитать все комментарии. Мне написало в общей сложности около 300 женщин – практически все изливали желчь в мой и его адрес, что мол мы неудачники-нищеброды, дегенераты, импотенты и пр. Хотя ни одна из них не знала, его материальное состояние (у человека несколько объектов недвижимости и бизнес).

Никто не поинтересовался, почему он сейчас находиться в поиске и т. д. Всего пару женщин написали мне в личку и попросили ссылку на его страницу для знакомства.

Эти сотни женщин конечно одиноки, раз у них есть столько энергии и времени доказывать самим себе свое состоянии в мире!

Я стал вспоминать за десятилетия своих личных встреч, первой семейной жизни и многие другие ситуации обсуждения со знакомыми. Особенно ярко всплыли горящие нездоровым сексуальным блеском глаза моей первой, после поездки в Турцию с каким-то женским клубом и слова, сказанные грудным томным голосом:

«Там такие турецкие мальчики, они такие умелые массажисты и как танцуют!»

Уверен, что подобных примеров за последние десятилетия полно у каждого из моих читателей сейчас. Важно совершенно другое, что наше общество, на мой взгляд, неправильно выстроило распределение ресурсов. Получается, что самые неразумные потребители женщины, вместо адекватных отцов семьи, со всех сторон получают сверх меры и тратят на собственные гедонистические плотские развлечения, поездки, бессмысленные шмотки и пр. А большинство мужчин намного более рационально и адекватно смотрит на мир.

По факту это безответственное, по отношению к обществу максимизация личного потребления. Я сам был в подростковом возрасте таким. Мне очень сильно захотелось в конце 80-х джинсовый костюм с модными кроссовками. Вся моя семья напряглась и купила мне его (долго думал, но решил все же фото не выкладывать). Спустя много лет я понял, что моя детская прихоть по стоимости была сопоставима с годовой зарплатой мамы, работающей в банке!

С одной из знакомых, из этого списка, в прошлом году был разговор, на тему среднего уровня доходов взрослых мужчин у нас в стране. У нее был почти крик:

«Так что получается среднестатистический мужик не может какую-то тридцатку за вечер в ресторане со мной заплатить? Мне что с одними нищебродами предлагаешь общаться?»

Все мои объяснения про среднюю зарплату, прочие затраты, алименты у большинства и про всякие кредиты на машину, ипотеки только еще больше раздражали.

Именно поэтому так много у нас одиноких и гордых, часто даже без детей, квалифицированных потребительниц или прожигателей жизни!

Вопросы к моим читателям

У нас дальше будет только хуже – я про взаимоотношения мужчин и женщин, с перспективой построения гармоничных семей, рождения детей. Или есть перспектива?

Что на Ваш взгляд можно сделать, чтобы исправить такой потребительский подход женщин? Как можно вообще решить проблему одиночества в современных мегаполисах?

У меня десятки одиноких ребят от 30 лет, кто ищет свою вторую половину и все больше тускнеют у них глаза при любых вопросах о перспективах воспитания детей... А это же одна из главных жизненных целей, смысла жизни любого человека!

Я записал видео летом, после просмотра двух сериалов подряд «The Тёлки» и «Экспансия» – у меня было столько разноплановых эмоций, что мне кажется чуток перебрал. В том видео я как раз обсуждаю программирование общества через СМИ и сериалы, какому пути мы учим наших детей, мальчиков и девочек. Если наберется под этим постом хотя бы с десяток желающих его посмотреть, то выложу.

И последнее, для статистики можно так сказать:

Сколько из Ваших знакомых встречают новый год в одиночестве или в совершенно незнакомой компании?

Какой должна быть организация нового года, чтобы она вам понравилась по всем критериям (цена, программа, аудитория, время и пр.)?

Всех благодарю за любые мысли под этим постом. На критику обижаться не буду – пишите спокойно.

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