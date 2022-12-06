Закрываем резервы на ремонт. Что надо проверить в конце года

Как формируют резервы не ремонт
Организации вправе создать сразу два резерва не ремонт – на текущий, и на дорогостоящий и особо сложный. Первый создают на год, а второй формируют несколько лет. Поэтому инвентаризацию резервов проводят по-разному.
Резерв на обычный ремонт рассчитывают исходя из стоимости сметы. Затем надо посчитать среднюю величину фактических затрат на такой ремонт за три последних года. Сравните результаты. Сумма резерва не должна превысить меньшую из этих величин (ст. 324 НК).
Для резерва на дорогостоящий ремонт потребуется перечень объектов, которым он нужен. Рассчитайте график проведения ремонта. Здесь укажите период, когда планируете ремонт, и его сметную стоимость. Предельного размера резерва нет (постановление ФАС Уральского округа от 30.08.2013 № Ф09-3639/13).
Как проверить резерв на дорогостоящий ремонт
Как проверить резерв на текущий ремонт
Как списать затраты на ремонт, если в компании созданы оба резерва
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.