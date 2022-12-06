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Налог на прибыль

Закрываем резервы на ремонт. Что надо проверить в конце года

Перед тем, как составить итоговую налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2023 год, надо уточнить суммы всех резервов, которые создавали в налоговом учете. В частности – резервов не ремонт. Как их правильно проверить, объясняем в разборе.

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Закрываем резервы на ремонт. Что надо проверить в конце года

Как формируют резервы не ремонт

Организации вправе создать сразу два резерва не ремонт – на текущий, и на дорогостоящий и особо сложный. Первый создают на год, а второй формируют несколько лет. Поэтому инвентаризацию резервов проводят по-разному.

Резерв на обычный ремонт рассчитывают исходя из стоимости сметы. Затем надо посчитать среднюю величину фактических затрат на такой ремонт за три последних года. Сравните результаты. Сумма резерва не должна превысить меньшую из этих величин (ст. 324 НК).

Для резерва на дорогостоящий ремонт потребуется перечень объектов, которым он нужен. Рассчитайте график проведения ремонта. Здесь укажите период, когда планируете ремонт, и его сметную стоимость. Предельного размера резерва нет (постановление ФАС Уральского округа от 30.08.2013 № Ф09-3639/13).

Как проверить резерв на дорогостоящий ремонт

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