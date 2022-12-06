Закрываем резервы на ремонт. Что надо проверить в конце года

Как формируют резервы не ремонт

Организации вправе создать сразу два резерва не ремонт – на текущий, и на дорогостоящий и особо сложный. Первый создают на год, а второй формируют несколько лет. Поэтому инвентаризацию резервов проводят по-разному.

Резерв на обычный ремонт рассчитывают исходя из стоимости сметы. Затем надо посчитать среднюю величину фактических затрат на такой ремонт за три последних года. Сравните результаты. Сумма резерва не должна превысить меньшую из этих величин (ст. 324 НК).