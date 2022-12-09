Как учесть в налоговых расходах налоги и сборы, уплаченные за рубежом

Налог на прибыль
Расход российской компании в виде налога на прибыль, уплаченного в иностранном государстве, засчитывается в уменьшение налога на прибыль, подлежащего уплате в России, на основании статьи 311 НК.
Зачет возможен, если доходы, полученные российской организацией за пределами России, были включены в налоговую базу при уплате налога на прибыль в России. Для этого надо представить документы, которые подтвердят уплату или удержание налога за рубежом (п. 3 ст. 311 НК):
- для налогов, уплаченных самой организацией, – заверенного налоговиками соответствующего иностранного государства;
- для налогов, удержанных налоговыми агентами, – подтверждения налогового агента.
Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налогоплательщику.
При этом для зачета в России иностранный налог должен быть фактически уплачен или удержан (письмо Минфина от 28.04.2017 № 03-03-06/1/26257).
Размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащую уплате этой компанией в России (письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-08-05/40187).
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