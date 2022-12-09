Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Расходы по налогу на прибыль

Как учесть в налоговых расходах налоги и сборы, уплаченные за рубежом

Чиновники разрешают учесть при расчете отечественного налога на прибыль налоги и сборы, которые российской компании пришлось уплатить за рубежом. Но есть нюансы.

Версия для печати
Как учесть в налоговых расходах налоги и сборы, уплаченные за рубежом

Налог на прибыль

Расход российской компании в виде налога на прибыль, уплаченного в иностранном государстве, засчитывается в уменьшение налога на прибыль, подлежащего уплате в России, на основании статьи 311 НК.

Зачет возможен, если доходы, полученные российской организацией за пределами России, были включены в налоговую базу при уплате налога на прибыль в России. Для этого надо представить документы, которые подтвердят уплату или удержание налога за рубежом (п. 3 ст. 311 НК):

  • для налогов, уплаченных самой организацией, – заверенного налоговиками соответствующего иностранного государства;
  • для налогов, удержанных налоговыми агентами, – подтверждения налогового агента.

Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено налогоплательщику.

При этом для зачета в России иностранный налог должен быть фактически уплачен или удержан (письмо Минфина от 28.04.2017 № 03-03-06/1/26257).

Размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащую уплате этой компанией в России (письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-08-05/40187).

Налог на имущество

>>

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Ценные бумаги

Святой рандом декабря — RTKM (акции Ростелеком)

Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я ее потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯_(ツ)_/¯

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Банкротство

Может ли должник заставить платить по своим обязательствам арбитражного управляющего

Учредители североосетинского ООО «Жилье 2010» предприняли еще одну попытку взыскать часть своих долгов с арбитражных управляющих. В разное время они занимались банкротным делом компании. Объясняем, чем интересна эта ситуация.

Может ли должник заставить платить по своим обязательствам арбитражного управляющего

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Банки

Последствия открытия счетов за границей в 2022 году

Многие даже не задумываются о том, что у них могут существовать обязанности в случае открытия зарубежных счетов. А такие обязанности есть, и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Более того, в условиях стремительно меняющегося законодательства существуют различные ограничения, запреты и сложности в использовании таких счетов.

Последствия открытия счетов за границей в 2022 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Кто может рассчитывать на санаторно-курортное лечение за счет ФСС

В последние годы расширился список льготников, которые вправе рассчитывать на бесплатное санаторное лечение за счет ФСС. Прежде оно полагалось только тем, кто занят на вредных и опасных производствах.

Кто может рассчитывать на санаторно-курортное лечение за счет ФСС
Читать еще