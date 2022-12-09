Потеря и возврат права на пониженные тарифы для IT-компаний в 2022 году

Для IT-компаний установлены пониженные ставки по налогу на прибыль и тарифам страховых взносов. Среди условий, которые дают право на применение льгот – определенная среднесписочная численности персонала и определенная доля доходов от IT-деятельности.

Право на применение пониженных тарифов в 1 квартале 2022 года появляется при выполнении всех условий по итогам работы за 9 месяцев 2021 года. Но если в 1 квартале 2022 года фирма не выполнит какое-либо условие, ей нужно перейти на уплаты налога на прибыль и страховых взносов по общеустановленным тарифам.

О том, как и когда можно вернуть право на пониженные тарифы Минфин рассказал в письме от 22.03.2022 № 03-03-06/1/22054.

Условия применения льготных ставок

Для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы, базы данных, оказывают услуги, выполняют работы по разработке, адаптации, модификации ПО, баз данных, устанавливают, тестируют и сопровождают ПО установлены:

пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль , зачисляемому в федеральный бюджет, в размере 3%, в региональный – 0%;

, зачисляемому в федеральный бюджет, в размере 3%, в региональный – 0%; пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС – в размере 6,0%, на ОСС – 1,5%, на ОМС – 0,1%.

Эти налоговые льготы ИТ-организация может применять, если выполняет следующие условия:

имеет государственную аккредитацию; доля доходов от реализации ПО, баз данных, передачи исключительных прав, оказания услуг по разработке, адаптации и ПО, услуг по установке, тестированию и сопровождению составляет не менее 90% в сумме всех доходов по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода на пониженные тарифы; среднесписочная численность работников составляет не менее семи человек за девять месяцев года, предшествующего году перехода на пониженные тарифы.

Согласно статьям 284 и 427 НК, если по итогам налогового периода организация не выполнит хотя бы одно из условий, она лишается права применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций и пониженные тарифы страховых взносов с начала налогового (расчетного) периода, в котором допущено несоответствие.

Потеря и новый переход на пониженные тарифы страховых взносов

Для применения пониженных тарифов с 2022 года IT-организация должна выполнить необходимые условия о доле доходов от IT-деятельности и средней численности работников за 9 месяцев 2021 года (т. е. с января по сентябрь 2021 года). Затем, чтобы применять пониженные тарифы, IT-организация должна соблюдать условие о доле доходов и средней численности работников по итогам каждого отчетного и расчетного периода 2022 года.

Если IT-организация выполнила все условия за 9 месяцев 2021 года, но в первом квартале 2022 года не выполнила условие хотя бы одно из них, она обязана с 1 квартала 2022 года перейти на общеустановленные тарифы страховых взносов.

Если же IT-организация выполнит все необходимые условия по итогам следующих отчетных периодов 2022 года (полугодия, 9 месяцев и года), то она вправе снова применять пониженные тарифы с начала расчетного периода, т.е. с 1 января 2022 года.

У компании появляется право пересчитать уплаченные взносы за первый квартал 2022 года с применением пониженных тарифов. Если образуется переплата, ее можно либо зачесть, либо вернуть, представив уточненный расчет по страховым взносам за первый квартал 2022 года.

Пониженная ставка по налогу на прибыль: потеря и возврат

Применять пониженные ставки по налогу на прибыль вправе IT-организация, имеющая госаккредитацию, работающая в области информационных технологий. Платить налог на прибыль по льготным ставкам можно с того налогового периода, по итогам которого выполнены условия о доле доходов от IT-деятельности и среднесписочной численности работников. Если IT-организация в I квартале 2022 года не выполнила хотя бы одно из условий, в этом отчетном периоде она обязана рассчитывать налог на прибыль по общеустановленным ставкам.

Если в последующем, по итогам полугодия, 9 месяцев и года, компания выполнит все необходимые условия, она вправе применить пониженные ставки по налогу на прибыль к налоговой базе, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода (т. е. с 1 января 2022 года).