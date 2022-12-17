Выгодно ли брать отпуск в январе и как его рассчитать

Грядущие новогодние каникулы официально обозначены в календаре с 1 января по 8 января 2023 года включительно. Т.к. 31 декабря 2022 года - это суббота, то выходные начнутся раньше, отдыхать будем всего 9 дней.
Как рассчитываются отпускные
Отпускные в любой период рассчитываются одинаково по формуле:
сумма среднего дневного заработка * количество дней отпуска
Формула среднего дневного заработка:
сумма ежемесячного заработка * расчетный период / 12 месяцев / 29,3
При непрерывной работе расчетный период - это календарный год (12 месяцев).
Если работник трудоустроен на стабильном окладе, сумма среднего дневного заработка от месяца к месяцу будет меняться, т.к. количество рабочих дней в месяцах разная.
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Так, в августе 2023 года будет 23 рабочих дня, а в январе - всего 17.
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