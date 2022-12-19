Как заполнять форму 1-Т о численности и зарплате сотрудников

Каким приказом ввели отчет 1-Т

Ежегодно Росстат выбирает организации для получения отчета о статистических данных: объем производимой продукции, уровень зарплат и пр. Бланк формы 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников) и порядок ее заполнения утверждены приказом Росстата № 532 от 29.07.2022.

Применяйте ее с отчетности за 2022 год, то есть уже в 2023 году.

Помимо 1-Т, организации сдают отчет об условиях труда, об обучении и повышении квалификации.

Кто его обязан сдавать и в какие сроки

В приложении 1 к приказу № 532 закреплены правила заполнения формы 1-Т (статистика) — указания по заполнению и перечень респондентов. Сдают 1-Т юридические лица, которые в предыдущем году не сдавали П-4 и попали в выборку Росстата. Представители малого бизнеса по форме 1-Т не отчитываются.

Проверьте на сайте Росстата, попала ли ваша компания в выборку: введите ОКПО, ИНН или ОГРН.

Поскольку форма 1-Т — это годовая форма, респонденты подают сведения о численности и зарплате за отчетный год. Статотчет предоставляют в территориальное подразделение Росстата по месту нахождения компании. Отчетность сдают в период с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 31 января. За 2022 год надо отчитываться с 09.01.2023 по 31.01.2023.

1-Т сдают по всем филиалам отдельно и по всей организации в целом. Официальная регистрация филиала или представительства не имеет значения: под обособленным подразделением ведомство понимает любое территориально обособленное подразделение с оборудованными рабочими местами. По подразделениям сдают в территориальный орган Росстата по месту нахождения рабочих мест.

За несдачу или пропуск срока к юрлицу применяют санкции: ст. 13.19 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа на организацию — от 20 000 руб. до 70 000 руб., на должностное лицо — от 10 000 руб. до 20 000 руб.

Как заполнить

В приказе № 532 приводится порядок заполнения статистической отчетности 1-Т: респонденты используют данные по состоянию на 31 декабря отчетного года. Для направления информации считают среднесписочную численность работников: сумму среднесписочной за все месяцы отчетного года делят на 12.

Численность за месяц вычисляют по формуле:

списочную численность за каждый календарный день месяца делят на количество дней месяца.

Численность понадобится и для отчета о численности и потребности в работниках.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как заполнять форму 1-Т (статистика), с иллюстрациями.

Шаг 1. Заполняем первую страницу — титульный лист. Вносим регистрационные данные компании и отчетный период.

На титульном листе указываем регистрационные данные респондента

Шаг 2. Заполняем вторую страницу. Указываем сведения о среднесписочном количестве работников по отраслям деятельности. В количество не включают внешних совместителей, работников по ГПХ, декретниц и сотрудников в учебном отпуске.

Для внешних совместителей и работников по ГПХ предусмотрены специальные колонки — № 3 и 4, внесите сведения в соответствующие поля.

Пример, как заполнять 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников) за 2022 год:

Показываем численность работников по видам деятельности

Шаг 3. Заполняем третью страницу. Указываем фонд заработной платы всех сотрудников, включая внешних совместителей и работников по ГПХ. Общая сумма включает все выплаты: зарплату, премии, доплаты и пр.

Полный список включаемых выплат указан в приказе Росстата № 404 от 15.07.2019. Больничный не включают в расчет.

Отражаем фонд зарплаты по видам деятельности

Укажите контактные данные для связи с респондентом: номер телефона и адрес электронной почты. Готовый документ подпишите у руководителя и поставьте печать.

Не пропустите сдачу других кадровых отчетов.