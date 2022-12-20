Как простимулировать сотрудников под Новый год без НДФЛ и взносов + пример договора дарения

Что надо знать про материальную помощь

Не облагаются НДФЛ суммы материальной помощи, которые компания выплачивает своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту. Максимальный размер помощи – 4000 рублей в год на человека (п. 28 ст. 217 НК).

Ситуация со страховыми взносами аналогична ситуации с НДФЛ: до 4000 рублей в год на человека взносы начислять не надо (подп. 11 п. 1 ст. 422 НК; письмо Минфина от 15.02.2021 № 03-15-06/10032).

Материальная помощь считается выплатой социального характера и не входит в состав зарплаты. По этой причине она не учитывается в расходах для целей налогообложения прибыли (п. 23 ст. 270 НК).

Учесть суммы матпомощи в расходах при УСН также нельзя (п. 23 ст. 270, п. 2 ст. 346.16 НК).