Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

Итак, заполнить платежные поручения и квитанции можно через сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС.

Выбираем документ, который хотим заполнить. Платежное поручение предназначено для оплаты со своего расчетного счета, мы же заполняем квитанцию для оплаты через кассу банка или терминал.

Впрочем, оплатить её можно будет и с помощью портала Госуслуг или онлайн-банкинга с банковской карты.

Нажимаем кнопочку «Далее» и попадаем в форму выбора вида платежа. Нам нужна Группа налогов «Страховые взносы».

Выбрав нужную группу, ищем нужные взносы для заполнения наименования и типа платежа.

Если мы заполняем документ на пенсионные взносы, то выбираем следующие строчки в выпадающем меню.

Если нам надо заполнить квитанцию на уплату взносов в ФОМС, то выбираем такие строчки:

Далее переходим к заполнению данных плательщика.

Индекс можно не указывать, он сам автоматически поставится, после заполнения полей адреса.

Заполняем остальные реквизиты платежного документа.

Обратите внимание, что у ИП по взносам нет таких периодов как месяц или квартал, поэтому можно ставить налоговый период год. Хотя что бы вы не поставили, ошибкой это не будет, главное, правильно указывать год.

Потом указываем ФИО и ИНН.

И переходим к оплате. Тут можно выбрать способ оплаты.

Если вы выберете безналичный расчет, вам предложат способ оплаты.

Если же вы выберете наличный расчет, сформируются квитанции.

Теперь можно идти в банк и оплачивать квитанции (в бар-коде квитанций специально удалена часть, чтобы кто-нибудь случайно не распечатал их и не оплатил).