Выход участника из ООО: нужно ли восстанавливать НДС

Вопрос

Каков порядок налогообложения общества на общей системе налогообложения при выходе одного из участников (физическое лицо) из состава участников с выплатой действительной стоимости доли в натуральном виде (передача здания)? Нужно ли восстанавливать НДС? По какой стоимости оценивать здание? Возникает ли у общества доход?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Юлия Галимарданова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

1. Стоимость передаваемой недвижимости (здание)

Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества (подп. 1 п. 1 ст. 94 ГК, п. 1 ст. 26 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). В свою очередь, общество обязано выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли или с его согласия выдать в натуре имущество такой же стоимости (п. 6.1 ст. 23 закона № 14-ФЗ).

В абзаце 1 п. 6.1 ст. 23 закона № 14-ФЗ установлено, что общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к обществу доли вышедшего из общества участника общества.

Следовательно, закон № 14-ФЗ прямо указывает на использование данных бухгалтерской отчетности организации. Исходя из п. 49 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н), основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

На основании п. 42 ФСБУ 6/2020 объект основных средств списывается по балансовой стоимости. Это означает, что при списании объекта основных средств суммы накопленной амортизации и накопленного обесценения по данному объекту относятся в уменьшение его первоначальной стоимости (переоцененной стоимости).

При этом ни Положение, ни иные нормативные акты по бухгалтерскому учету, например ФСБУ 6/2020, по общему правилу не предписывают организациям учитывать основные средства по рыночной стоимости. В этой связи можно сделать вывод, что при расчете действительной стоимости доли участника возможно принимать в расчет не рыночную, а остаточную (балансовую) стоимость объекта недвижимости.

Вместе с тем в ряде судебных решений говорится о необходимости использования рыночной стоимости имущества в целях определения действительной стоимости доли (постановление Президиума ВАС от 10.09.2013 № 3744/13, определение ВС от 10.09.2015 № 308-ЭС15-10351). В споре о размере действительной доли участника суд, определяя рыночную стоимость активов общества, не ограничен только данными бухгалтерского учета. Обращаем внимание, что указанные судебные решения не рассматривали налоговые вопросы, а касались имущественных споров организаций и их участников.

Между тем в абзаце 3 подп. «в» п. 16 постановления Пленума ВС и Пленума ВАС от 09.12.1999 № 90/14 сформулировано:

«...если участник не согласен с размером действительной стоимости его доли, определенным обществом, суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных сторонами доказательств ...в том числе заключения проведенной по делу экспертизы».

В этой связи судьи в постановлениях Пятнадцатого ААС от 30.04.2016 № 15АП-4603/16, АС Северо-Кавказского округа от 20.06.2019 № Ф08-4010/19 по делу № А53-30080/2018 исходили из того, что определение того, по данным бухгалтерского баланса либо по рыночной стоимости имущества будет рассчитана сумма чистых активов, поставлено в зависимость от волеизъявления выходящего из состава участников общества лица. А в постановлении Пятнадцатого ААС от 25.06.2020 № 15АП-7441/20 по делу № А32-8980/2019 указали, что в рассматриваемом споре истец выразил волю на определение размера причитающейся ему действительной стоимости доли уставного капитала, рассчитанной исходя из рыночной стоимости имущества ООО, что соответствует нормам действующего законодательства и многолетней сложившейся судебной практике.

В постановлении АС Центрального округа от 20.02.2018 № Ф10-5949/17 по делу № А14-7885/2017 отмечено, что проведение экспертизы (оценки) при расчете действительной стоимости доли может быть связано с необходимостью оценки рыночной стоимости активов общества, в частности объектов недвижимого имущества, и только в случае несогласия вышедшего участника – со стоимостью указанных объектов, отраженной в данных бухгалтерского учета.

Если выходящий участник не планирует предъявлять претензий, учитывая изложенное выше, полагаем, что действующее законодательство не запрещает при расчете действительной стоимости доли использовать остаточную (балансовую) стоимость недвижимости. В то же время во избежание споров вопрос об оценке объекта недвижимости целесообразно решать по согласованию сторон.

2. Налог на прибыль

В соответствии с п. 1 ст. 248 НК к доходам в целях налогообложения отнесены доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализационные доходы. Доходы от реализации определяются в порядке, установленном ст. 249 НК, внереализационные доходы – в порядке, установленном ст. 250 НК.

В письме Минфина от 07.06.2012 N 03-04-06/3-157 чиновники рассмотрели варианты выплаты ООО действительной стоимости доли бывшему участнику, среди которых фигурирует и объект недвижимости. По мнению финансового ведомства, при передаче части объекта недвижимости в оплату действительной стоимости доли у ООО возникает тот же доход, как если бы оно вначале продало эту часть объекта недвижимости. Авырученные от продажи денежные средства передало бывшему участнику в оплату действительной стоимости доли.

При этом финансисты, основываясь на норме подп. 5 п. 3 ст. 39 НК, согласно которой не признается реализацией передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества при его выходе из общества, готовы уменьшить полученный доход от реализации имущества на стоимость первоначального взноса участника.

Иными словами, по мнению Минфина, выплата действительной стоимости доли приравнивается к реализации товара. Поэтому если следовать разъяснениям Минфина, то выплату действительной стоимости доли участнику недвижимым имуществом по стоимости сверх величины его вклада в уставный капитал вне зависимости от примененной оценки имущества (по балансовой или рыночной стоимости) следует признать доходом ООО от реализации такого имущества.

Если действительная стоимость доли равна или меньше размера вклада участника в уставный капитал ООО, то для ООО выплата действительной стоимости доли не признается реализацией имущества (подп. 5 п. 3 ст. 39 НК, письмо Минфина от 20.07.2018 № 03-02-07/1/53331).

При этом стоимость выбываемого объекта недвижимого имущества не будет признаваться у ООО расходом для целей налогообложения прибыли, так как такое выбытие не направлено на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК).

3. НДС

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 146 НК операции, указанные в подп. 5 п. 3 ст. 39 НК, не признаются объектом обложения НДС. Так, на основании подп. 5 п. 3 ст. 39 НК передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйственного общества или товарищества (его правопреемнику или наследнику) при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества, а также при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного общества или товарищества между его участниками не облагается НДС.

Следовательно, операция по передаче имущества в пределах первоначального взноса участнику ООО при его выходе из общества не признается объектом налогообложения НДС (письмо Минфина от 28.03.2013 № 03-03-06/1/9824).

Если стоимость имущества, передаваемого участнику общества, превышает первоначальный взнос участника, то сумма указанного превышения подлежит налогообложению НДС (письмо Минфина от 07.07.2015 N 03-07-11/39115).

В силу подп. 2 п. 3 ст. 170 НК суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам) (в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам) в порядке, предусмотренном гл. 21 НК, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК (за рядом исключений).

При этом в п. 2 ст. 170 НК упомянуты операции, которые не признаются реализацией товаров (работ, услуг) по п. 2 ст. 146 НК (подп. 4 п. 2 ст. 170 НК).

Следовательно, при передаче недвижимого имущества участнику общества суммы НДС, ранее принятые к вычету по этому имуществу, подлежат восстановлению в размере суммы, пропорциональной стоимости имущества, соответствующей первоначальному взносу участника общества (письмо Минфина от 07.07.2015 N 03-07-11/39115).

Если стоимость передаваемого имущества меньше размера вклада участника, то объекта обложения НДС не возникает, а вся сумма, принятая к вычету по объекту недвижимости, подлежит восстановлению.