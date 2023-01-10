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Отпуска

Как оформить отпуск за свой счет + образец формы Т-6

Жизнь такова, что иногда работнику нужно срочно получить несколько свободных дней. Проще всего в такой ситуации оформить отпуск за свой счет. Как это сделать, расскажем в статье.

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Как оформить отпуск за свой счет + образец формы Т-6

Когда можно получить отпуск за свой счет

Отпуск без оплаты можно получить по уважительным причинам (ст. 128 ТК). Директор сам оценивает степень уважительности. И вправе отказать (определение КС от 27.09.2018 № 2229-О).

Длительность отпуска – от одного дня. Это зависит только от решения руководства. Если в этот срок попали выходные, отпуск продлевать не будут.

Отпуск за свой счет включают в стаж, который дает право на основной оплачиваемый отпуск. Но только если отпуск без оплаты не превысит 14 календарных дней в течение рабочего года (ст. 121 ТК).

Как оформить заявление

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