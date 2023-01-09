Как работать с инвестиционным налоговым вычетом и основными средствами

Что дает инвестиционный налоговый вычет
Компании вправе уменьшить суммы налога или авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов России, исходя из ставки в размере 20 процентов, по месту нахождения компании, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений. Этот вычет не может превышать:
- или 90 процентов суммы расходов текущего периода, указанных в пункте 1 статьи 257 НК;
- или не более 90 процентов суммы расходов текущего периода на цели, указанные в пункте 2 статьи 257 НК.
Иначе говоря, речь идет о первоначальной стоимости основного средства и о затратах на его последующую достройку, модернизацию, техническое перевооружение и тому подобное. Кроме, конечно, расходов на ликвидацию основных средств.
При этом на те 10 процентов, что остались, можно уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет.
Что делать при выбытии основного средства
Что считать выбытием
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