Как работать с инвестиционным налоговым вычетом и основными средствами

Что дает инвестиционный налоговый вычет

Компании вправе уменьшить суммы налога или авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов России, исходя из ставки в размере 20 процентов, по месту нахождения компании, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений. Этот вычет не может превышать:

или 90 процентов суммы расходов текущего периода, указанных в пункте 1 статьи 257 НК;

или не более 90 процентов суммы расходов текущего периода на цели, указанные в пункте 2 статьи 257 НК.

Иначе говоря, речь идет о первоначальной стоимости основного средства и о затратах на его последующую достройку, модернизацию, техническое перевооружение и тому подобное. Кроме, конечно, расходов на ликвидацию основных средств.

При этом на те 10 процентов, что остались, можно уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет.