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Налог на прибыль

Как работать с инвестиционным налоговым вычетом и основными средствами

Система инвестиционного налогового вычета была призвана сделать выгодными инвестиции в оборудование. Но защита от налоговых схем, которую при этом предусмотрели законодатели, сделала систему далеко не такой привлекательной. Подробности – в статье.

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Как работать с инвестиционным налоговым вычетом и основными средствами

Что дает инвестиционный налоговый вычет

Компании вправе уменьшить суммы налога или авансового платежа по налогу на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть бюджетов субъектов России, исходя из ставки в размере 20 процентов, по месту нахождения компании, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений. Этот вычет не может превышать:

Иначе говоря, речь идет о первоначальной стоимости основного средства и о затратах на его последующую достройку, модернизацию, техническое перевооружение и тому подобное. Кроме, конечно, расходов на ликвидацию основных средств.

При этом на те 10 процентов, что остались, можно уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в федеральный бюджет.

Что делать при выбытии основного средства

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