НДС с межценовой разницы при перепродаже товара

Как закупщик может получить дополнительный доход

Компании вправе закупать у физлиц сельхозпродукцию и продукты ее переработки. Список продукции установлен в перечне Правительства от 16.05.2001 № 383. В этом случае налоговая база по НДС считается как разница между рыночной ценой с учетом налога и ценой покупки (п. 4 ст. 154 НК).

Однако закупщики выставляют последующему покупателю счет-фактуру, где сумму НДС считают по правилам пункта 1 статьи 154 НК.

Налоговая база определяется как стоимость товара по рыночной цене без учета суммы НДС. При этом в налоговой декларации закупщик указывает ту сумму НДС, которую посчитал по правилам пункта 4 статьи 154 НК. В результате: