НДС с межценовой разницы при перепродаже товара

Как закупщик может получить дополнительный доход
Компании вправе закупать у физлиц сельхозпродукцию и продукты ее переработки. Список продукции установлен в перечне Правительства от 16.05.2001 № 383. В этом случае налоговая база по НДС считается как разница между рыночной ценой с учетом налога и ценой покупки (п. 4 ст. 154 НК).
Однако закупщики выставляют последующему покупателю счет-фактуру, где сумму НДС считают по правилам пункта 1 статьи 154 НК.
Налоговая база определяется как стоимость товара по рыночной цене без учета суммы НДС. При этом в налоговой декларации закупщик указывает ту сумму НДС, которую посчитал по правилам пункта 4 статьи 154 НК. В результате:
- в бюджет поступает меньшая сумма НДС;
- закупщику поступает большая сумма НДС;
- покупатель предъявляет к вычету большую сумму НДС.
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