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НДС

НДС с межценовой разницы при перепродаже товара

Когда законодатели устанавливают льготы по налогам, те зачастую не вполне стыкуются с логикой начисления этого налога и оформлением документов. Из-за этого между компаниями и инспекторами вспыхивают конфликты. В статье расскажем, какой «подводный» камень лежит в расчете НДС при продаже товаров, закупленных у физлиц.

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НДС с межценовой разницы при перепродаже товара

Как закупщик может получить дополнительный доход

Компании вправе закупать у физлиц сельхозпродукцию и продукты ее переработки. Список продукции установлен в перечне Правительства от 16.05.2001 № 383. В этом случае налоговая база по НДС считается как разница между рыночной ценой с учетом налога и ценой покупки (п. 4 ст. 154 НК).

Однако закупщики выставляют последующему покупателю счет-фактуру, где сумму НДС считают по правилам пункта 1 статьи 154 НК.

Налоговая база определяется как стоимость товара по рыночной цене без учета суммы НДС. При этом в налоговой декларации закупщик указывает ту сумму НДС, которую посчитал по правилам пункта 4 статьи 154 НК. В результате:

  • в бюджет поступает меньшая сумма НДС;
  • закупщику поступает большая сумма НДС;
  • покупатель предъявляет к вычету большую сумму НДС.

Почему закупщики считают свои действия законными

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