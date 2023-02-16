Приостановление деятельности ИП: что делать с сотрудниками

Рассказываем, как приостановить деятельность индивидуальному предпринимателю в случае кризисных ситаций, разберемся, что говорит законодательство и подскажем, что делать с персоналом.

Можно ли приостановить деятельность ИП, не закрывая его

Такая процедура законодательно не предусмотрена (закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

Это означает, что, даже если фактически бизнес не ведется, предприниматель не освобождается от таких обязательств, как:

уплата налогов;

перечисление страховых взносов;

сдача отчетности;

обязательства перед персоналом.

И все-таки ответ на вопрос, можно ли приостановить деятельность ИП на время, положительный. Приостановка возможна.

Да, обязательства останутся, но расходы на них предприниматель сократит. Так, например, смена системы налогообложения позволит сэкономить.

Переход на упрощенную систему налогообложения выгодный, так как этот налог напрямую связан с доходом: если дохода не было, то налог не уплачивается.

В некоторых случаях предприниматель вправе приостановить деятельность и не платить даже страховые взносы «за себя» (п. 7 ст. 430 НК).

Это время, когда ИП:

призвали на военную службу;

находился в декрете по уходу за ребенком до 1,5 лет, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

проживал с супругом – военнослужащим по контракту в местности, где нельзя заниматься предпринимательством и др.

Варианты действий с сотрудниками ИП, приостановившего деятельность

Обратите внимание, что приостановление предпринимательской деятельности требует внимательного подхода к решениям, связанным с персоналом.

Обязательства перед сотрудниками остаются, как мы уже говорили.

Варианты действий с сотрудниками:

Вариант 1. Оформление простоя.

Трудовой кодекс определяет временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера как простой (ч. 3 ст. 72.2 ТК).

Заработная плата работников на этот период уменьшается. Размер оплаты зависит от вида простоя.

Простой по причинам, не зависящим от организации и сотрудника, оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки или оклада. Простой по вине работодателя – в размере 2/3 среднего заработка сотрудника. (ст. 157 ТК).

Это законный и безопасный способ снизить расходы.

Вариант 2. Временный перевод к другому работодателю.

В рамках антикризисных мер законодатель вводит еще одну возможность, как приостановить деятельность ИП в 2022 году, но сохранить при этом персонал.

Процедура осуществляется через Центр занятости и позволяет перевести временно сотрудников в другие компании, где требуются работники (постановление Правительства от 30.03.2022 № 511).

Так можно сделать только до 31 декабря 2023 года.

Вариант 3. Оформление отпусков за свой счет.

Часто предприниматели не хотят платить зарплату и отправляют работников в неоплачиваемые отпуска.

Этот вариант позволяет сэкономить, но массовое оформление таких отпусков выглядит подозрительно и вызывает вопросы у контролирующих органов.

Также всегда есть вероятность, что работники пожалуются в трудовую инспекцию или обратятся в суд, сэкономленные средства в этих случаях придется отдать.

Вариант 4. Увольнение работников.

В ситуациях, когда предприниматель не знает, как долго продлится пауза, работников просят уволиться.

Но также, как и в случае с оформлением неоплачиваемых отпусков, работники жалуются на то, что их вынудили уволиться.

В этих случаях рекомендуется прекращать трудовой договор по соглашению сторон (ст. 78 ТК) и выплачивать выходное пособие, которое не является обязательным, но сводит риск проиграть трудовой спор к минимуму (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06.04.2021 № 88-5143/2021, апелляционное определение Московского городского суда от 12.12.2019 по делу № 33-55907/2019).

Оформление временной приостановки деятельности ИП

Разберемся, как оформить приостановку деятельности ИП без ликвидации, пошагово для вариантов 1 и 2.

Шаг 1.Издаем приказс информацией о дате начала, сроках приостановки, ее причинах (ухудшение финансового положения, отсутствие продаж в связи с приостановлением поставок товара (сырья), из-за регионального запрета на ведение деятельности в связи с угрозой коронавируса и др.). В приказе пропишем план действий (что делаем).

Приказ «О приостановлении деятельности»

Шаг 2 . Знакомим сотрудников с приказом.

Шаг 3. Готовим приказ о простое с возможностью перехода на работу к другому работодателю, знакомим сотрудников с ним.

Приказ «О простое»