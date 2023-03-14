Что выбрать в 2023 году: ООО или ИП

Разница между ООО и ИП, что выгоднее Однозначного ответа, что выгоднее зарегистрировать – ИП или ООО, нет. Все зависит от: вида деятельности;

предполагаемого дохода;

необходимости в быстром выводе выручки (например, ИП может сделать это проще и быстрее);

количестве собственников бизнеса и т.д. Преимущества и минусы каждой из форм собственности мы привели в конце статьи в виде таблиц. Но для начала стоит все же разобраться в особенностях регистрации ООО и ИП и доступных налоговых режимах.

Как зарегистрировать ООО Порядок учреждения ООО прописан в статье 11 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ. Минимальный размер уставного капитала – 10 тысяч рублей. ООО вправе действовать на основе типового устава (приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411). Правила госрегистрации установлены законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Как выбрать адрес Адресом регистрации юрлица считается тот адрес, по которому находится его руководитель (п. 2 ст. 54 ГК). Адрес указывается в ЕГРЮЛ – едином государственном реестре юридических лиц. При этом госрегистрация юрлица, местом нахождения которого будет место жительства учредителя, не запрещена (письмо Минфина от 29.05.2019 № 03-12-13/38956). Главное, чтобы налоговики могли реально связаться с учредителем по этому адресу. Какие нужны документы Понадобится подать заявление по форме Р11001 (приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). Чтобы не заверять подпись у нотариуса, лучше подать документ налоговикам лично. При этом достаточно показать паспорт. Если же подавать документ электронно, например, через сайт ФНС, то, понадобится УКЭП – усиленная электронная подпись. Ее можно получить в аккредитованном Удостоверяющем центре. Кроме того, налоговики затребуют решение о создании ООО. Здесь достаточно решения единственного учредителя. Еще нужен учредительный документ юрлица. Это устав ООО. Он не понадобится, если общество будет действовать на основании типового устава, тогда необходимо только указать номер типового устава, который был выбран. Необходимо заплатить госпошлину в размере 4 тыс. руб. Этого не нужно делать, если документы на регистрацию будут переданы налоговикам в электронной форме. О факте создания общества налоговая сама уведомит Социальный фонд и статистику. Какие документы выдают после регистрации Момент госрегистрации юрлица – это внесение записи в ЕГРЮЛ. На регистрацию налоговикам дают 3 рабочих дня с момента, как они получат документы. Обществу выдадут: лист записи ЕГРЮЛ (приказ ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@);

один экземпляр устава с отметкой налоговиков (если не был выбран типовой устав – он обществу не передается);

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Здесь укажут ИНН и КПП. Документы могут вручить лично, или передать электронно. В последнем случае они будут заверены УКЭП ФНС. Какие налоги платит ООО Для ООО доступны несколько налоговых режимов: общая система налогообложения (ОСНО, ОСН);

Упрощенная система налогообложения – УСН;

АУСН (автоматизированная УСН);

ЕСХН (единый сельхозналог).

ОСНО На этой системе придется платить такие налоги: налог на прибыль организаций. Ставка 20%, платить надо с разницы между доходом и расходом, суммы без НДС. Перечень расходов почти не ограничен, но каждый надо документально подтвердить и обосновать;

НДС – тут ставки могут быть разными, основная – 20%, но есть еще льготная 10% (для нее надо смотреть постановление Правительства от 31.12.2004 № 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов»). В некоторых случаях может быть и нулевая ставка;

налог на имущество организаций (ставка устанавливается местным законодательством).

страховые взносы в СФР за сотрудников (и конечно, НДФЛ);

иные федеральные, региональные и местные налоги (в случае наличия объекта налогообложения налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, земельный налог, и пр).

УСН При применении УСН не нужно платить налог на прибыль и НДС. Налог на имущество придется платить только по кадастровым объектам. При УСН платят единый налог. При этом будет выбор из двух налоговых баз: «доходы» и «доходы минус расходы» (ст. 346.20 НК). В первом случае налоговая ставка – 6%. Во втором – 15%. Но есть и льготные ставки – они зависят от региона, вида деятельности. Чтобы узнать сколько придется платить в вашем регионе – нужно смотреть местное законодательство. Можно его найти на странице УСН на сайте ФНС. Только не забудьте изменить регион на свой. Перечень расходов при УСН ограничен. К примеру, не получится учесть в целях уменьшения налоговой базы представительские расходы или затраты на спецоценку. Доходы и расходы считаются кассовым методом, это значит, что если вам клиент перечислил деньги – они сразу становятся доходом, даже если вы еще не отгрузили товары или не оказали услуги. Если по итогам года образуется убыток, то на УСН «доходы минус расходы» придется заплатить минимальный налог: 1% от суммы доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК). Если сумма единого налога будет меньше минимального, также придется заплатить минимальный. Для того, чтобы применять УСН, нужно соблюдать определенные условия. Перечень причин, когда вы слетите с УСН: Причина Пояснения Превышение лимита по доходам Доходы не должны превышать в 2023 году 251,4 млн рублей (если доходы превысили 188,55 млн рублей, применяется повышенная ставка 8% или 28% в зависимости от объекта налогообложения) Превышение лимита по ОС Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн. рублей Превышение лимита по численности сотрудников Средняя численность работников в любом из отчетных периодов не должна превышать лимит в 130 (если работников меньше 130, но больше ста, также придется платить повышенные ставки налога)

АУСН Пока система доступна пока только в Москве и области, Калужской области и Татарстане (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). В компании должно быть не более 5 работников. Размер дохода – не более 60 млн руб. Основные средства – не более 150 млн рублей. Счет должен быть открыт в банке из перечня ФНС. При этом налог удерживает и перечисляет в бюджет сам банк. Учет доходов и расходов ведется в личном кабинете налогоплательщика. Сочетать АУСН с другими налоговыми режимами нельзя. Есть ограничения по операциям и видам деятельности. Не могут, например, применять АУСН микрофинансовые организации, ломбарды или нотариусы, ИП и организации, которые работают по посредническим договорам и др. При АУСН не нужно платить НДФЛ и взносы по сотрудникам, фиксированные взносы ИП, но нужно платить 2040 руб. в год взносов на травматизм. Ставки при режиме «доходы» – 8%. При режиме «доходы минус расходы» – 20%. Минимальный налог – в размере 3% от доходов. ЕСХН Не надо платить налог на прибыль и налог на имущество, которое используется в сельхоздеятельности. Налог рассчитывают с разницы между доходами и расходами. Ставка – 6%. Перечень расходов ограничен (п. 2 ст. 346.5 НК). Доходы и расходы нужно считать кассовым методом. Чтобы применять ЕСХН, доля дохода от продажи сельхозпродукции собственного производства должна быть не менее 70% от общего дохода (подп. 1 п. 5 ст. 346.2 НК). Чтобы получить освобождение от НДС, нужно соблюдать особые правила. Доход не должен превысить 60 млн руб. (п.1 ст. 145 НК).

Ответственность в ООO Учредитель ООО не отвечает по его обязательствам (п. 2 ст. 56 ГК). Однако учредителя могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам общества. Если ООО исключили из ЕГРЮЛ, а владельцы общества действовали недобросовестно, то кредиторы вправе потребовать от владельцев погасить долги общества(п. 3.1 ст. 3 закона № 14-ФЗ, постановление КС от 21.05.2021 № 20-П). Если общество обанкротилось, и виноваты его участники, то долги общества могут возложить на учредителей (п. 3 ст. 3 закона № 14-ФЗ). Причем свою невиновность придется доказывать учредителям (Обзор судебной практики ВС № 2 (2016), утв. Президиумом ВС 06.07.2016).

Регистрация ИП Как выбрать адрес ИП регистрируется строго по месту жительства, то есть по адресу квартиры или жилого дома, где он зарегистрирован. Поэтому, например, зарегистрироваться по адресу офиса нельзя. Какие нужны документы Весь перечень документов, которые нужны, чтобы получить регистрацию как ИП, приведен в ст. 22.1 закона № 129-ФЗ. Их надо предоставить в налоговую инспекцию. Потребуется заявление о регистрации. Форму заявления № Р21001 можно найти в приказе ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Нужна копия паспорта.

Также нужен документ об уплате госпошлины. Она равна 800 рублей (подп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК). В отдельных случаях могут запросить копию свидетельства о рождении или копию документа, подтверждающего место жительства. Справка об отсутствии судимости понадобится тогда, когда будущий ИП собирается работать в сферах: связанных с несовершеннолетними – например, образование, спорт, отдых;

перевозки пассажиров и багажа. Электронный вариант регистрации ИП Зарегистрироваться в качестве ИП можно через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта. Платить госпошлину не нужно. Можно использовать мобильное приложение «Личный кабинет ИП». Оно также позволяет зарегистрировать ИП. Установите приложение на мобильный телефон и перейдите по кнопке «Зарегистрировать ИП». Но для завершения регистрации и получения доступа к личному кабинету надо будет прийти в инспекцию. Приложение само известит о сроках посещения инспекции. Возьмите с собой паспорт. Вам выдадут расписку в получении документов и регистрационную карту с логином и паролем доступа к личному кабинету ИП. Здесь же в инспекции можете оформить УКЭП. Регистрация ИП должна быть завершена в течение часа после выдачи расписки (письмо ФНС от 11.12.2020 № КВ-4-14/20481@). Что получит ИП после регистрации Физлицо получит Лист записи ЕГРИП по форме Р60009 (приказ ФНС от 06.11.2020 № ЕД-7-14/794@). Там будут указаны ФИО предпринимателя, дата выдачи, наименование налоговой инспекции, которая выдала лист, дата записи в ЕГРИП, номер ОГРНИП.

Ответственность ИП ИП, как гражданин, отвечает по долгам бизнеса всем своим имуществом (ст. 24 ГК). Кроме личного имущества, на которое взыскание не накладывается. Например, это единственное жилье должника, земельный участок под ним, и предметы домашнего обихода (ст. 446 ГПК). Имущество гражданина как физлица и ИП не разграничено (п. 55 постановления Пленума ВС от 17.11.2015 № 50). Даже если прекратить статус ИП, по долгам бизнеса гражданину придется ответить (письмо Минфина от 14.12.2016 № 03-04-05/74868). При этом задолженность по уплате налогов и пени может быть признана общим долгом супругов (определение ВС от 25.09.2020 № 302-ЭС20-12854). Кроме того, долги по налогам с бывшего предпринимателя вправе взыскать без суда – с помощью приставов. Порядок принудительного взыскания долга зависит от того, когда инспекторы приняли решение о взыскании. Когда гражданин еще был ИП, или когда уже перестал. Исполнительное производство, которое возбудили в отношении ИП, нельзя закрывать после отказа от этого статуса (постановление КС от 23.06. 2022 № 26-П).